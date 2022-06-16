Как отдых у моря стал популярным и кто его придумал

Сейчас в это сложно поверить, что еще несколько веков назад на море отдыхать было не принято. Распространено было лечение минеральными водами и другие подобного рода курорты. Когда же все изменилось и как отдых у моря стал популярным, читайте в материале «Рамблера».

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Удивительно, но пляжный отдых появился, благодаря одному из жителей отнюдь не солнечной Англии. Священнослужитель по имени Уильям Кларк в сопровождении супруги летом 1736 года отправился на южное побережье Англии, решив разнообразить семейный отдых. В маленькой деревне Брайтельмстон Кларки сняли небольшой домик, каждое утро супруги плавали в Ла-Манше и загорали, а по вечерам прогуливались по побережью, вдыхая морской воздух. Вернувшись домой, Кларк с восторгом рассказывал всем, как ему понравился такой вид отдыха, и насколько более здоровым и счастливым он себя теперь чувствует.

Некоторые знакомые последовали примеру Кларков и постепенно начали отдыхать у моря, однако популярность такого времяпрепровождения все еще не была массовой.

В 1753 году английский врач Ричард Рассел опубликовал свой научный труд, в котором рассказывал о пользе морской воды и морского воздуха в профилактике и лечении некоторых заболеваний (в частности, лимфатических узлов). Состоятельные люди с готовностью поверили доктору и начали ездить на отдых в приморские деревни и города.