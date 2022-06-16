Многие люди любят путешествовать поездами, так как считают это более безопасным видом транспорта. Кроме того, поездка на поезде может перерасти в отдельное приключение, особенно, если вам достались хорошие попутчики. Однако, если вы едете в поезде не в купе или компанией, в которой меньше четырех человек, то попутчики будут подбираться случайным образом, и угадать, кто среди них будет — невозможно. В материале “Рамблера” — о том, каких попутчиков не любят в поездах больше всего.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вечеринка с алкоголем

В поездах запрещено употреблять алкоголь и находиться в состоянии опьянения. За это могут высадить из транспорта и оштрафовать, но предприимчивые пассажиры находят способы употребить алкоголь прямо в спальном вагоне. Из-за них ночью может стоять сильный запах перегара, но еще хуже, если они решают продолжить застолье ночью. Это сильно мешает другим пассажирам отдыхать, поэтому таких попутчиков не любит никто.

Юристы

Это описание совсем не касается профессии пассажиров. Оно о том, как они себя ведут. Эти пассажиры знают все свои права и обязанности в поезде, и постоянно ими апеллируют. Они могут требовать пустить себя на нижнюю полку, ссылаясь на законы и правила, а также в любой момент могут нахамить проводнице. Вместо того, чтобы вежливо попросить, они начинают сразу требовать, чем приковывают себе внимание и ненависть пассажиров.

Ищет психолога