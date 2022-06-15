Что делать, если обокрали за границей

Туристов часто грабят за границей. Если не следить за своими вещами, есть риск остаться без денег и документов. Рассказываем, что делать, если вас обокрали в чужой стране.
Первым делом обратитесь в полицию. Если ваш телефон тоже украли, попросите прохожих или позвоните из отеля или ресторана. Необходимо написать заявление о краже и получить справку-подтверждение. Однако имейте ввиду, что вещи вряд ли получится вернуть.
Если у вас украли документы, или вы остались без средств для существования, необходимо обратиться в российское посольство. В случае, если туристу нужна финансовая помощь, в посольстве соберут комиссию, на которой необходимо будет предоставить веские доказательства, почему вам должны оплатить жилье или же, например, обратный билет домой. В случае кражи или потери документов человеку оформляют свидетельство на возвращение в страну. По нему можно будет в течение двух недель купить обратный билет. Восстановить загранпаспорт можно будет, уже прилетев на родину.
Чтобы получить свидетельство на возвращение в страну, необходимо предоставить внутренний паспорт. Если его нет, можно найти двух граждан России, которые подтвердят вашу личность. Также упростит получение документа наличие копии загран или внутреннего паспорта, водительские права или же справка-подтверждение из полиции, о которой говорилось выше. Если всего этого нет, посольство самостоятельно направит запрос в УВД МВД по вашему месту жительства, но в таком случае процесс возвращения домой может затянуться. Также для получения свидетельства необходимо заполнить заявление и принести фотографии формата 3,5×4,5 см.