Что делать, если обокрали за границей

Туристов часто грабят за границей. Если не следить за своими вещами, есть риск остаться без денег и документов. Рассказываем, что делать, если вас обокрали в чужой стране.

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Первым делом обратитесь в полицию. Если ваш телефон тоже украли, попросите прохожих или позвоните из отеля или ресторана. Необходимо написать заявление о краже и получить справку-подтверждение. Однако имейте ввиду, что вещи вряд ли получится вернуть.

Если у вас украли документы, или вы остались без средств для существования, необходимо обратиться в российское посольство. В случае, если туристу нужна финансовая помощь, в посольстве соберут комиссию, на которой необходимо будет предоставить веские доказательства, почему вам должны оплатить жилье или же, например, обратный билет домой. В случае кражи или потери документов человеку оформляют свидетельство на возвращение в страну. По нему можно будет в течение двух недель купить обратный билет. Восстановить загранпаспорт можно будет, уже прилетев на родину.