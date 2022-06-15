Британская пара придумала способ бюджетно посетить страны Европы — Францию, Италию, Словению, Германию — и поделилась опытом. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Для этого 26-летние Джесс Локвуд (Jess Lockwood) и ее парень Эд Прист (Ed Priest) купили небольшой фургон Peugeot Boxer 2006 года, оборудовали в нем двуспальную кровать, зону для кухни с холодильником и разместили биотуалет. Отмечается, что после этого туристы отправились в путешествие по Европе.

Британцы рассказали, что всегда мечтали о подобной поездке, однако им не хватало на это денег. По их словам, путешествовать на фургоне гораздо дешевле, чем, например, поездом или самолетом. К тому же в Европе для этого предусмотрена необходимая инфраструктура. Например, есть много мест для парковки кемперов.

При этом пара признает, что все такие путешествия довольно рискованны, поэтому призывают туристов, собирающихся последовать их примеру, быть очень осторожными.