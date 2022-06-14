Блогерша нашла применение наклейкам для сосков в путешествии

Британская блогерша и бодипозитивная активистка Нелли Лондон нашла необычное применение наклейкам для сосков в путешествии. О способе пометить свою сумку в аэропорту она рассказала на своей странице в соцсетях, сообщает Daily Star.

Женщина собралась лететь из Брайтона в Дубай и уже в здании аэропорта обнаружила, что ее черный чемодан ничем не отличается от многих других. Опасаясь, что багаж будет сложно опознать на ленте, туристка решила как-то выделить его с помощью подручных средств.

В чемодане оказались большие красные наклейки на грудь в форме сердца, которые Лондон и разместила на дорожной сумке.