Блогерша нашла применение наклейкам для сосков в путешествии

Британская блогерша и бодипозитивная активистка Нелли Лондон нашла необычное применение наклейкам для сосков в путешествии. О способе пометить свою сумку в аэропорту она рассказала на своей странице в соцсетях, сообщает Daily Star.
Женщина собралась лететь из Брайтона в Дубай и уже в здании аэропорта обнаружила, что ее черный чемодан ничем не отличается от многих других. Опасаясь, что багаж будет сложно опознать на ленте, туристка решила как-то выделить его с помощью подручных средств.
В чемодане оказались большие красные наклейки на грудь в форме сердца, которые Лондон и разместила на дорожной сумке.
Впоследствии блогерша поделилась с подписчиками, что ее багаж благополучно долетел до Дубая и ни одна наклейка не пострадала.