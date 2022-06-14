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52 минуты назад

Блогерша нашла необычное применение наклейкам для сосков в путешествии

Lenta.ru

Британская блогерша и бодипозитивная активистка Нелли Лондон нашла необычное применение наклейкам для сосков в путешествии. О способе пометить свою сумку в аэропорту она рассказала на своей странице в соцсетях, сообщает Daily Star.

Блогерша нашла применение наклейкам для сосков в путешествии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина собралась лететь из Брайтона в Дубай и уже в здании аэропорта обнаружила, что ее черный чемодан ничем не отличается от многих других. Опасаясь, что багаж будет сложно опознать на ленте, туристка решила как-то выделить его с помощью подручных средств.

В чемодане оказались большие красные наклейки на грудь в форме сердца, которые Лондон и разместила на дорожной сумке.

Впоследствии блогерша поделилась с подписчиками, что ее багаж благополучно долетел до Дубая и ни одна наклейка не пострадала.

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