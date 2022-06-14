Эксперты напомнили о правилах поведения на борту самолета

Пассажиры заходят в салон самолета, несколько часов им предстоит провести вместе в замкнутом пространстве. Хорошо, если каждый из них будет придерживаться простых правил, тогда путешествие станет приятным и безопасным. Рассказываем, как правильно вести себя на борту.

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Счет на секунды

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Самолет считается одним из самых безопасных видов транспорта. Но бывает, что в воздухе происходят непредвиденные ситуации. Тогда пассажирам нужно сохранять спокойствие и выполнять указания экипажа. Стюарды и стюардессы на каждом рейсе настойчиво просят соблюдать это правило.

В экстренном случае важно покинуть самолет в течение 90 секунд, напомнила бортпроводник-инструктор Алла Романенко. Соблюдение указаний экипажа в случае опасности поможет уложиться в этот норматив и сохранить жизнь себе и другим людям. Однако в некоторых правилах есть непонятные детали.

Например, почему необходимо открывать шторки иллюминатора на этапах руления, взлета и снижения самолета? По словам эксперта, глаза пассажиров должны привыкнуть к наружному освещению. По этой же причине во время взлета и посадки все освещение в салоне выключают, за исключением подсветки, если самолет оснащен такой опцией. Также через иллюминатор пассажир может заметить какую-то нестандартную ситуацию и оперативно сообщить о ней экипажу. Конечно, в каждом самолете есть датчики, которые незамедлительно подадут сигнал об опасности в кабину пилота. Но бывали случаи, что информация от пассажиров оказывалась очень своевременной.

Бортпроводник также напомнила, что в случае непредвиденной ситуации покинуть самолет может помешать ручная кладь, оставленная в ногах. Кроме того, совсем некстати будут громоздкие предметы в руках – сумки, ноутбуки и так далее. Все вещи необходимо убрать либо на багажную полку, либо под впередистоящее кресло – оно, как правило, оборудовано специальными ограничителями, исключающими свободное перемещение ручной клади.

Не бывает мелочей

Помните, что во время руления перед взлетом и сразу после приземления самолет может резко остановиться, а потом повернуть или снова продолжить движение, предупредила бортпроводник. Поэтому не надо сразу после посадки отстегиваться и вставать с кресла. Вы можете сами травмироваться или упасть на других пассажиров и покалечить их, особенно если рядом дети. Также опасно в это время открывать багажные полки. При резком маневре предметы, находящиеся внутри, могут посыпаться на головы пассажиров. Когда самолет остановится, у всех будет достаточно времени, чтобы собраться и подготовиться к выходу.

Обязательно выключайте или переводите в авиарежим электронные устройства. Сотовая связь может создавать помехи в работе навигационных систем самолета, а от этого зависит безопасность всех, кто находится на борту.

Высокие отношения

Есть элементарные, но самые важные правила поведения на борту самолета. Однако специалист по этикету Надежда Требунская отметила, что часто наблюдает, когда даже ими пренебрегают.

"Начинается все обычно уже на посадке в автобус, когда все ждут тех, кто опаздывает. Конечно, ситуации бывают разные, но, пожалуйста, старайтесь быть пунктуальными",

– напомнила эксперт.

Когда заходите в самолет, обязательно здоровайтесь с бортпроводниками. Поверьте, им это приятно. Сами тоже старайтесь не шуметь, разговаривайте тихо и смотрите фильмы в наушниках. Многие люди хотят отдохнуть во время полета: почитать, поспать (особенно когда ночной рейс). Отнеситесь к ним с уважением.

"Еще очень неприятно наблюдать, когда дети пинают и дергают впередистоящее кресло, а родители при этом просто молча наблюдают. Детям сложно усидеть на одном месте весь перелет, но все же важно учить их правильно себя вести и уважать комфорт других людей",

– подчеркнула специалист.

Когда вам нужно откинуть спинку кресла, всегда предупреждайте об этом пассажира сзади. Если сидите у прохода, а кто-то из соседей хочет выйти, не стоит продолжать сидеть и наблюдать, как человек пытается переползти через ваши ноги. Встаньте и дайте пассажиру пройти.

Также очень важно помнить о том, что многие люди тяжело переносят резкие запахи. У кого-то даже может разболеться голова, начнет тошнить. Поэтому перед полетом сильно не душитесь, не пейте алкоголь и не снимайте обувь, если не уверены в чистоте ног.