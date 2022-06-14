Что делать, оказавшись в открытом море — советы спасателя

С началом летнего сезона, многие отправляются в отпуск к морю и другим водным источникам. Главным правилом во время такого отдыха является соблюдение правил безопасности на воде. «Вечерняя Москва» решила напомнить о том, как себя вести, если вдруг обычный заплыв рискует превратиться в катастрофу, и что делать, при угрозе утонуть.

Фото: Pexels Pexels

По словам председателя Всероссийского общества спасания на водах «ВОСВОД» Сергея Михайлова, вода является для человека враждебной средой и во время отдыха нельзя терять бдительность:

Видео дня

— Уплывать далеко от берега на любом надувном средстве плохая затея, потому что при экстренных ситуациях шансы на спасение в разы уменьшаются. В связи с этим я крайне не рекомендую заплывать за буйки, засыпать во время водной прогулки на матрасе, круге, автомобильной камере. Так как есть шанс, что течение унесет вас в открытое море или источник, где быстрые воды.

Если вас все же унесло, не нужно паниковать. Ваша главная задача — беречь силы, а паника вас вымотает, и шансы на летальный исход возрастут:

— Предположим, ветер с берега действительно унес вас в отрытое море. Если вы вдали видите людей или судно, попытайтесь подать голосовой сигнал или жесты. При этом машите руками или яркими предметами, которые у вас имеются. Если ваши знаки заметят, люди придут вам на помощь и вызовут спасателей. Никого нет поблизости? В таком случае следует лечь на плавательное средство и грести не против ветра, а наискосок — влево или вправо. Не барахтайтесь, не тратьте силы и гребите по указанной схеме, пытаясь ориентироваться в сторону берега.

Эксперт отметил: главное найти ориентир в виде прибрежной зоны или крупных объектов, которые «укажут» вам путь к берегу:

— Если же вы сами стали свидетелем того, как взрослых людей или детей уносит в открытое море, следует оперативно позвонить в МЧС. А сами попытайтесь голосовыми сигналами успокоить уплывающих, сообщив им, что подмога уже в пути и им не о чем переживать. Психологическое спокойствие — залог того, что люди выживут.

Эксперт акцентирует: любые стрессовые эмоции, плохой и негативный настрой отнимает много сил и человек быстро утомится, что увеличит риск смерти на воде.

Михайлов напомнил также о первой помощи для утопающего. Пострадавшему необходимо бросить спасательный круг, веревку или любое средство, которое удержит его на поверхности воды:

— Если таких приспособлений нет, в таком случае нужно подплыть к тонущему сзади и брать его за кисть руки, воротник или под мышки.

Спереди подплывать нельзя, иначе пострадавший набросится на своего спасателя и сам его утопит:

— Приблизившись к тонущему, объясните ему, чтобы он ухватился за ваше плечо и активно работал ногами. И таким способом вы быстро доплывете к берегу. Если слова не помогают, схватите тонущего за волосы или шею, приподняв голову над водой, и тащите на берег.

Эксперт отметил, что желательно отправляться на помощь к тонущему в компании из нескольких человек, чтобы поочередно сменять друг друга при буксировке пострадавшего. Оставшиеся на берегу люди должны вызвать медиков для оказания помощи.

В заключение собеседник «ВМ» добавил, что во время нахождения возле моря, озера или реки, нужно не забывать о солнцезащитных приспособлениях — головные уборы, очки, кремы.

Эксперт отметил, что не только вода таит опасность, но и ультрафиолет. Так, именно на пляже чаще всего происходит тепловой или солнечный удар.

— Многие, кто получает тепловой удар, чтобы охладиться с разгона бегут в воду, чего делать нельзя. Происходит резкое расширение сосудов мозга, что приводит к потере сознания и летальному исходу.

В связи с этим специалист не рекомендует устраивать себе «тихий час» во время отдыха вблизи водоемов, чтобы избежать катастрофы. Если же вы на пляж отправились с детьми, нужно сохранять бдительность и не позволять им заплывать далеко.

В Крыму спасатели нашли мертвыми четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку, которых до этого унесло в открытое море на надувном матрасе. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по республике.

Об исчезновении детей стало известно в понедельник. По данным следствия, детей унесло в открытое море 12 июня. Отмечается, что на пляже отсутствовали предупреждающие знаки о запрете или ограничении купания. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».