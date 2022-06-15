Как защитить квартиру от краж на период отпуска

Защита жилища в период отпусков должна быть многоуровневой, причем каждый из уровней весьма важен. Принципы защиты жилья на время отъезда хозяев сформулировали адвокат Виктор Денисов и заместитель директора охранной компании «Альянс-безопасность» Михаил Горелов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Первый совет — не стоит сообщать в соцсетях о своем отъезде. Также не стоит размещать фотографии во время отдыха — лучше сделать это после.

Перед отъездом необходимо тщательно проверить надежны ли входные двери, корректно ли работают установленные в них замки. На входной двери должны быть установлены как минимум два замка.

— Как бывший сотрудник полиции могу сказать, что воры выбирают те двери, которые под силу открыть, а хороших специалистов с отмычками можно пересчитать по пальцам. Установка хорошей двери во многом решает проблему, — отметил Виктор Денисов в комментарии МИР 24.

Также стоит проверить надежность окон. Эксперт советуют укрепить их решетками, защитными рольставнями либо специальной противовзломной фурнитурой, это сможет значительно усложнить процесс взлома окна.