Что делать, если унесло в открытое море

Ежегодно людей уносит в открытое море на матрасе, и вне зависимости от их навыков в плавании, такие инциденты могут быть опасны для жизни. Если вы вдруг обнаружили себя в открытом море на надувном матрасе, постарайтесь не паниковать и мыслить рационально. Например, посмотрите по сторонам. Возможно берег находится в пределах вашего зрения или рядом плывет корабль. В материале “Рамблера” — о том, что делать, если вы оказались в открытом море на надувном матрасе.

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Прикройте голову

Первое, что вам нужно сделать — обезопасить голову от солнечного удара. Если на вас была кепка или панамка, это уже облегчает задачу. Если нет, то лучше остаться нагишом, но прикрыть голову купальником или плавками. Ткань купальника можно намочить, чтобы голова сильно не перегревалась.

Плывите всегда в одну сторону

Грести нужно не быстро, так вы сможете сэкономить силы. Плыть нужно всегда только в одну сторону. Ориентиром может быть любой берег, но если вы уплыли далеко, можно ориентироваться по солнцу, а в ночное время — по звездам. Если погода пасмурная, то ориентиром выступит ветер.

Найдите источник пресной воды

Большой проблемой может стать обезвоживание и истощение. Морскую воду пить нельзя — она только усугубит ваше состояние из-за высокого содержания соли. Можно пить конденсат, который собирается на одежде или купальнике. Также пресную воду можно найти в позвоночнике рыб — надо выловить, разделать ее и высосать влагу.

В пищу можно употреблять водоросли и других морских существ, если вам удастся их поймать.

Следите за состоянием матраса