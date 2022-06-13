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1 час назад

Как из-за одного решения авиакомпания потеряла 750 миллионов

Flytothesky.ru

В апреле 2017 года самолет авиакомпании United Airlines должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. На борту не было ни одного свободного места, пассажиры начали рассаживаться и готовиться к полету. Как вдруг объявили, что четыре человека должны покинуть борт — на их место компания посадит своих сотрудников. Им вроде как срочно нужно быть в Луисвилле, чтобы состоялся завтрашний рейс.

Как из-за одного решения авиакомпания потеряла 750 миллионов
Фото: Flytothesky.ruFlytothesky.ru

В результате компания предложила компенсацию в 800 долларов добровольцу, который покинет самолет и перенесет вылет на следующий день. Но никто не согласился. Тогда менеджеры компании рандомно выбрали 69-летнего доктора по имени Дэвид Дао Дуй Ань.

Покинуть самолет он отказался. После этого три сотрудника из службы охраны подлетели к бедолаге и начали вытягивать его из самолета, но тот сопротивлялся.

По дороге к выходу его нокаутировали так, что он сломал нос, лишился двух зубов, получил сотрясение мозга и потерял сознание. В соцсетях мгновенно поднялся хейт, а капитализация компании упала почти на миллиард долларов (750 миллионов).

Лайфхаки,Дэвид Дао,
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