Как из-за одного решения авиакомпания потеряла 750 миллионов

В апреле 2017 года самолет авиакомпании United Airlines должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. На борту не было ни одного свободного места, пассажиры начали рассаживаться и готовиться к полету. Как вдруг объявили, что четыре человека должны покинуть борт — на их место компания посадит своих сотрудников. Им вроде как срочно нужно быть в Луисвилле, чтобы состоялся завтрашний рейс.

В результате компания предложила компенсацию в 800 долларов добровольцу, который покинет самолет и перенесет вылет на следующий день. Но никто не согласился. Тогда менеджеры компании рандомно выбрали 69-летнего доктора по имени Дэвид Дао Дуй Ань.

Покинуть самолет он отказался. После этого три сотрудника из службы охраны подлетели к бедолаге и начали вытягивать его из самолета, но тот сопротивлялся.