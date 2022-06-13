Почему не хочется уезжать из отпуска и как справиться с этим

Выяснили, что с этим делать.

Мало кто возвращается из отпуска отдохнувшим и полным сил. Ведь недаром говорят: «Никто так не нуждается в отпуске, как тот, кто только что с него вернулся». Почему так происходит и что с этим делать?

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Почему мы так радуемся путешествиям

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться с тем, почему путешествия делают нас счастливее.

Новые впечатления. Отправляясь в отпуск, мы ощущаем счастье благодаря синтезу гормона дофамина. Он вырабатывается от возбуждения, предвкушения получения чего-то нового. Свежие впечатления от открытия незнакомых мест, дегустации непривычной еды, знакомства с новыми людьми и так далее.

Приятная усталость. Если нам приходится много ходить пешком на экскурсиях, превозмогая собственные силы, погружаться с оборудованием под воду – синтезируется эндорфин, приводящий к эйфории. Приятная усталость особенно проявляется у людей с гиподинамией, большую часть рабочего времени проводящих в креслах за мониторами.

Новые знакомства. Если вы отдыхаете с приятным человеком либо знакомитесь с таковым в пути, то синтезируется окситоцин. Единение с другими людьми, ощущение себя частью общества – это своего рода счастье (быть не в одиночестве).

Почему после отпуска ничего не радует

Когда же отпуск переваливает за половину, зачастую накрывает «постотпускной синдром» – нежелание возвращаться в «серые будни», выходить на работу. Почему так происходит?

Резкая смена обстановки. Как правило, возвращение с отдыха на работу вызывает раздражительность и лень. Вдобавок перед этим нужно ещё собрать вещи, сложить чемодан, пережить перелёт. Всё это провоцирует выработку гормонов стресса – кортизола и норадреналина.

Нелюбимая работа. «Опять видеть руководителя», «Снова вставать ни свет ни заря», «Ненавижу свою работу» – от подобных мыслей настроение стремится к нулю. Особенно если вы отложили важный отчёт или крупный проект на время после отпуска.

Недостаток отдыха. Если вы отдыхали в делах (на огороде, даче, дома, ремонт и так далее), вы не отдыхали. Смена вида деятельности не всегда позволяет расслабиться, переключиться и восстановить силы.

Завышенные ожидания. Если вы строили иллюзии относительно отпускного времени (найти новое хобби, встретить романтического партнёра и так далее), то могли остаться разочарованными по итогу.

Проблемы со здоровьем. Усталость после отпуска может быть из-за проблем физиологического характера. Например, недостаток энергии и быстрая утомляемость может говорить о скрытом дефиците железа. А бессонница и вялость может быть из-за того, что в отпуске сбился привычный режим сна.

Как вернуться довольным после отпуска

Не стройте иллюзий относительно отпуска, забегая мыслями в будущее. Стремитесь быть «здесь и сейчас», в настоящем моменте. В этом вам помогут практики осознанности в стиле майндфулнесс.

Отслеживайте свои мысли и, если уж ненавидите свою работу, посвятите отпуск не пляжу, а поиску дела, которое будет вызывать воодушевление.

Заранее спланируйте график отпуска с учётом времени на акклиматизацию. Оставьте пару дней после возвращения из путешествия на решение домашних вопросов и восстановление после переезда.