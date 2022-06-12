Как выдержать долгую поездку на юг в автомобиле

Путешествие в автомобиле длинною в несколько тысяч километров может стать настоящим испытанием. Однако простые правила помогут путешествовать по стране, выдержать долгую поездку на юг.

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Перед началом путешествия необходимо продумать маршрут, обозначить промежуточные пункты, где можно будет отдохнуть, восстановить силы. Не обязательно ехать на юг прямыми маршрутами, следуя по трассам Р-22 и Р-228, можно заехать в Краснодар или в Ростов-на-Дону. Также стоит учесть, что на пути к морским курортам может встретиться горный серпантин. Такой участок присутствует на трассе А-147, ведущей в Краснодар.

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Удобнее будет самостоятельно проследить путь сначала по бумажной карте, затем переложить данные в навигатор. Не следует доверять составление маршрута навигационной системе, все нужно тщательно проверить, чтобы исключить неприятные проблемные моменты.

В путь лучше отправляться ранним утром, хорошо отдохнув. Перед дорогой следует организовать легкий завтрак и выпить маленькую чашку кофе. Машина и багаж должны быть приготовлены заранее. После каждых 4-х часов пути водитель должен отдыхать минимум 45 минут. В целом же нельзя проводить за рулем непрерывно более 10 часов. Если выразить данный отрезок времени в километрах, получится не более 900 км. Даже если до конечного пункта осталось совсем немного – 100 км, лучше сделать перерыв и отдохнуть, тем более, что к концу пути силы и так уже на исходе.

Остановки для отдыха лучше делать не на скоростных трассах, а на съездах, разворотах к поселкам. Не следует останавливаться на обочинах, лучше выбрать более безопасное место.

В пути лучше следовать за грузовым транспортом, который, как правило, едет по трассе со скоростью примерно 80 км/ч, это поможет сохранять скоростной режим, избежать встречи с животными, которые нередко выбегают на загородную дорогу. Движение автомобиля в тени фуры позволит сохранить до 20 процентов горючего. Не стоит тратить силы и внимание на частые обгоны и скоростные поездки.

Вид спящих пассажиров утомляет и расслабляет водителя, поэтому у него на виду спать не рекомендуется. Вместо этого лучше вести беседы, разговоры активизирует мозговую деятельность. Также не стоит плотно питаться в пути, особенно после обеда, это расслабляет и навевает сон. В дорогу лучше запастись походной едой, легким перекусом. Не следует злоупотреблять кофе, его избыток приведет к психологической усталости. Если же водитель с наступлением вечера чувствует усталость, лучше остановиться в ближайшей гостинице и продолжить путь на следующее утро.