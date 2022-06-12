Как выдержать долгую поездку на юг в автомобиле

Путешествие в автомобиле длинною в несколько тысяч километров может стать настоящим испытанием. Однако простые правила помогут путешествовать по стране, выдержать долгую поездку на юг.
Перед началом путешествия необходимо продумать маршрут, обозначить промежуточные пункты, где можно будет отдохнуть, восстановить силы. Не обязательно ехать на юг прямыми маршрутами, следуя по трассам Р-22 и Р-228, можно заехать в Краснодар или в Ростов-на-Дону. Также стоит учесть, что на пути к морским курортам может встретиться горный серпантин. Такой участок присутствует на трассе А-147, ведущей в Краснодар.
Удобнее будет самостоятельно проследить путь сначала по бумажной карте, затем переложить данные в навигатор. Не следует доверять составление маршрута навигационной системе, все нужно тщательно проверить, чтобы исключить неприятные проблемные моменты.
В путь лучше отправляться ранним утром, хорошо отдохнув. Перед дорогой следует организовать легкий завтрак и выпить маленькую чашку кофе. Машина и багаж должны быть приготовлены заранее. После каждых 4-х часов пути водитель должен отдыхать минимум 45 минут. В целом же нельзя проводить за рулем непрерывно более 10 часов. Если выразить данный отрезок времени в километрах, получится не более 900 км. Даже если до конечного пункта осталось совсем немного – 100 км, лучше сделать перерыв и отдохнуть, тем более, что к концу пути силы и так уже на исходе.
Остановки для отдыха лучше делать не на скоростных трассах, а на съездах, разворотах к поселкам. Не следует останавливаться на обочинах, лучше выбрать более безопасное место.
В пути лучше следовать за грузовым транспортом, который, как правило, едет по трассе со скоростью примерно 80 км/ч, это поможет сохранять скоростной режим, избежать встречи с животными, которые нередко выбегают на загородную дорогу. Движение автомобиля в тени фуры позволит сохранить до 20 процентов горючего. Не стоит тратить силы и внимание на частые обгоны и скоростные поездки.
Вид спящих пассажиров утомляет и расслабляет водителя, поэтому у него на виду спать не рекомендуется. Вместо этого лучше вести беседы, разговоры активизирует мозговую деятельность. Также не стоит плотно питаться в пути, особенно после обеда, это расслабляет и навевает сон. В дорогу лучше запастись походной едой, легким перекусом. Не следует злоупотреблять кофе, его избыток приведет к психологической усталости. Если же водитель с наступлением вечера чувствует усталость, лучше остановиться в ближайшей гостинице и продолжить путь на следующее утро.
Правильно организованная поездка исключит возникновение неприятных инцидентов в пути.