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1 час назад

Стюардесса назвала способ разгладить вещи в отпуске без утюга

Lenta.ru

Стюардесса Нассим Хулс (Nassim Hools) назвала путешественникам способ разгладить вещи в отпуске без утюга. Ее слова приводит Express.

Назван способ разгладить вещи в отпуске без утюга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В интервью изданию бортпроводница дала несколько советов по комфортному пребыванию в гостинице. Например, она рассказала, что можно без труда погладить мятые вещи, если повесить их на вешалку в ванной комнате и принять горячий душ. Девушка добавила, что на процедуру требуется от 10 до 20 минут, чтобы складки полностью исчезли. «Пар сделает всю работу за вас», — пояснила она.

Кроме того, стюардесса рекомендовала проверить «бюро находок» в отеле. По ее словам, постояльцы часто забывают в номерах зарядные устройства, поэтому можно на время попросить их у персонала и не покупать новые.

«Это также сэкономит ваше время и деньги, поскольку не придется ходить по магазинам в поисках нужного адаптера»,

— поделилась она.

В заключение работница авиалиний добавила, что некоторые отели предоставляют бесплатный трансфер до определенных мест, о чем можно узнать на ресепшене при заселении.

Лайфхаки,
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