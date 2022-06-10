Что взять в поход: список еды и снаряжения

Походная романтика, конечно же, не для всех. Но если вы не из тех людей, кому нравится свой отпуск проводить в стиле «все включено», то наверняка вам понравится в походе. «Рамблер» рассказывает, как правильно выбрать маршрут, какое снаряжение взять с собой и что приготовить на природе.

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Главное — все спланировать

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Нельзя просто так приехать в любой уголок планеты и немедленно отправиться в поход. Сначала нужно обязательно решить, а куда вы хотите пойти — в горы, лес или вообще по рекам. От этого зависит то, какое снаряжение вы возьмете с собой. Также нужно заранее спланировать маршрут и понять, насколько вы можете задержаться в каждой его точке. На всякий случай добавьте день-два на непредвиденные обстоятельства. Например, внезапно может испортиться погода и вы будете вынуждены провести на одном месте лишний день. Постарайтесь заранее выяснить, как вы будете добираться до точки старта и кто встретит вас на финише. Предусмотрите возможность сократить путь.

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Если вы никогда не ходили в поход, доверьтесь гидам и выберите однодневный маршрут без ночевки. Вы проведете несколько часов на природе, насладитесь видами, сварите кофе на газовой горелке и поймете, хотите ли вы вообще когда-нибудь в своей жизни ночевать в походных условиях. Если тест прошел успешно, можно взять двух- или трехдневный маршрут с гидом и всей необходимой экипировкой.

На чем нельзя экономить

Самый простой вариант — взять снаряжение в аренду, причем на месте, а не заранее, чтобы не платить за перевозку, если вы, например, летите к месту отдыха на самолете. Самые важные вещи в любом походе, от которых зависит буквально все, — это:

рюкзак, палатка, спальник.

Берете вы их в аренду или покупаете в личное пользование, имейте в виду, на этом нельзя экономить. От этих вещей зависит ваш физический комфорт и здоровье.

Рюкзак

Он должен быть не только прочным, но и легким. Поэтому обращайте внимание на то, из какого материала изготовлен рюкзак и как прошиты швы. Для походов на два-три дня достаточно будет рюкзака объемом до 60 литров. Весить он должен не больше 2,5 килограмма. Лямки должны быть широкими и мягкими, а кроме того, у рюкзака должны быть и другие крепления, помогающие равномерно распределить вес. Когда собираете рюкзак, кладите самые тяжелые вещи ближе к спинке. Вещи, которыми будете часто пользоваться, например, нож, фонарик, репеллент, лучше распределить по наружным карманам, чтобы их было легко достать в любой момент, когда они понадобятся.

Палатка

Здесь опять же все зависит от длительности и цели похода. Если вы не планируете задерживаться вдали от цивилизации дольше чем на два-три дня, то возьмите трекинговую палатку на алюминиевых дугах. Такие палатки легкие, прочные, в сложенном виде занимают не так много места и легко собираются. Важно обратить внимание на характеристики ткани, она должна быть водонепроницаемой, но при этом пропускать воздух. Если не можете найти характеристики на самой палатке, обратитесь к продавцу. Ткань, которая используется для стенок должна иметь водонепроницаемость 3000 миллиметров, а дно должно быть выполнено из ткани с водопроницаемостью не менее 5000 миллиметров.

Спальный мешок

Сальные мешки бывают двух видов — треугольники и коконы. Треугольный спальный мешок можно использовать как одеяло, но он больше весит и занимает больше места. Коконы легче, лучше сохраняют тепло. Всегда смотрите, на какую температуру рассчитан мешок. В нем не должно быть слишком жарко, но при этом он должен сохранять ваше тепло. Также есть спальные мешки, которые пристегиваются друг к другу. В таких спать еще теплее. Подберите ростовку: спальник должен быть длиннее вашего роста на 10-15 сантиметров.

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Как одеваться в поход

Вопреки сложившемуся мнению о том, что натуральное всегда лучше, в поход лучше брать синтетику. Например, флисовые кофты греют ничуть не хуже шерстяных, но при этом легкие и гораздо быстрее сохнут. Что нужно взять:

Смену нижнего белья,

Носки,

Футболки,

Удобные трекинговые ботинки и легкую обувь, в которую вы переобуетесь в лагере,

Термобелье на случай резкого понижения температуры,

Непромокаемые штаны и куртка из мембранных тканей,

Купальники и плавки, если планируете купаться,

И, конечно же, полотенце из микрофибры.

Какие еще вещи нужны в походе

Вам точно понадобятся:

Средства связи

Аптечка

Еда

Кухонная утварь

Гигиенические принадлежности

Документы

Карты маршрута

Что бы такого съесть

Поесть многие любят, а на природе еда становится особенно вкусной. Но, чтобы не было неприятных неожиданностей, меню стоит спланировать заранее. Тогда всем точно хватит и у всех будет хороший аппетит каждый день. Вот базовый список кухонной утвари:

Газовая горелка,

Котелок,

Нож и топорик,

Посуда из нержавеющей стали

Столовые приборы,

Бутылка для воды,

Мыло.

Еду можно брать готовую из дома, но только на первый день, иначе она испортится, и ваш поход закончится, едва успев начаться. А вот эти продукты можно брать без опаски:

крупы,

макароны,

консервы,

сало,

картошка,

соль, перец и другие пряности,

чай, кофе;

орехи, семечки, сухофрукты на перекус.

Защита от солнца и насекомых

Если идете в лес, помните, что там вас ждут комары, мошки и клещи. Если не успели сделать прививку против клещевого энцефалита, возьмите с собой средства-репелленты. Также важно вовремя наносить солнцезащитный крем. Солнце одинаково опасно и на пляже, и на лесной полянке.