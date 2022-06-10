Как выбрать оптимальные маршруты для велопрогулок в Москве?

Велосипед – не просто спортивный инвентарь или транспортное средство. Это еще и способ заново открыть город, найти в нем новые интересные места и видовые точки. Москва по праву считается одним из самых комфортных, безопасных и живописных городов для поездок на велосипеде. Mir24.tv вместе с экспертом «Спортмастер PRO» Дмитрием Лемякиным и велотуристом Сергеем Склизковым составил список лучших маршрутов столицы.

Фото: Мир24 Мир24

Изучаем центр

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Бульварное кольцо стало одним из первых мест в Москве, где появились отдельно выделенные велополосы. Чтобы добавить маршруту красок и видов на Москву, начать прогулку можно от станции метро «Новокузнецкая». Оттуда через остров Балчуг попадаем на Большой Устьинский мост – с него по одной стороне открывается отличная панорама на Кремль и центр города, а по другой – вид на высотку на Котельнической набережной.

Дальше маршрут идет непосредственно по кольцу. Важно учитывать, что вначале придется ехать в горку, зато потом – в районе Трубной площади – велосипедиста ожидает довольно резкий спуск. Другой важный момент: в районе станций метро «Пушкинская» и «Арбатская», скорее всего, придется спуститься в подземный переход.

Завершается маршрут около храма Христа Спасителя – там можно выйти на пешеходный Патриарший мост ради еще одной панорамы Москвы.

Изучаем центр – расширенный маршрут

После реконструкции Садового кольца эта дорога протяженностью 15,6 километров стала еще одним местом притяжения велосипедистов. Некоторые москвичи в какой-то момент жизни ставят себе целью замкнуть Садовое – неважно, пешком или на железном коне.

Начать маршрут можно на внешней стороне Нового Арбата – оттуда выезжаем на кольцо и все время движемся по часовой стрелке. По пути в районе станции метро «Маяковская» можно слегка отклониться от маршрута и сделать круг вокруг Патриарших прудов. По пути велосипедисту встретятся 3 из 7 московских «сестер»: здание МИДа, высотка на Кудринской и высотка у Красных ворот. А еще парк Горького, парк искусств «Музеон», сразу несколько вокзалов и множество других достопримечательностей.

Ночной маршрут

Хотя никто не запрещает кататься по нему днем – ночью подсветка и огни города добавляют атмосферу в прогулку. По той же причине этот маршрут можно считать самым впечатляющим.

Начинается путешествие на Пресненской набережной, около башен Москва-Сити. Дальше идет вдоль Москвы-реки: мимо гостиницы «Украина», Киевского вокзала, Новодевичьего монастыря, стадиона «Лужники», Крымского моста, стрелки Балчуга, храма Христа Спасителя и Кремля. Конечной точкой может стать парк «Зарядье», Красная площадь или высотка на Котельнической набережной.

Воробьевы горы (и не только)

От Парка Победы до Большой Полянки пролегает одна из самых длинных в Москве велодорожек – почти 17 километров. Она охватывает «Музеон», парк Горького, Нескучный сад, Воробьевы горы, а также часть Мосфильмовской и Минской улиц.

Совсем не обязательно воспринимать всю эту трассу как единый маршрут. Разведывать ее можно поэтапно, начиная с более привычных велосипедистам Москвы парка «Музеон» и парка Горького и заканчивая Поклонной горой.

Большой плюс – в комфорте езды. Велодорожка почти по всей протяженности имеет ширину в 3-4 метра, а значит, можно комфортно кататься даже в компании, не боясь встречного потока.

В единении с природой

Маршрут пролегает от Крылатских холмов до Филевского парка. По сути, это один огромный парк, который тянется вдоль Москвы-реки на западе города. Здесь трудно выделить единственный маршрут. И велотрек в Крылатском, который появился во время подготовки к проведению Олимпиады-80, и дорожки Филевского парка дают свободу выбора пути.

Можно тренировать выносливость и развивать большую скорость, выбирая дорожки с перепадом рельефа: ландшафт местности позволяет ехать по всей протяженности зеленых насаждений.