3 причины, почему вас могут не заселить в отель

Когда отправляешься в долгожданный отпуск, совершенно не задумываешься, что проблемы могу начаться едва ты переступишь порог отеля. Причем дело не всегда в плохом номере — вас могут просто не заселить. А вот почему такое может произойти, мы и расскажем далее.

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Вы опоздали

Очень часто, если вы не успели заселиться до полуночи или задержались еще на пару часов, ваш номер могут снова выставить на букинг-сайтах. Нередко отель не предупреждает об этом и вы узнаете неприятную новость только на месте. Чтобы подобного не происходило, желательно, естественно, не опаздывать, а также в случае непредвиденных обстоятельств обязательно предупреждать администратора, что у вас не получается вовремя заселиться. Как правило, в хороших отелях гостям идут на встречу.

У вас нет оригиналов документов

Еще одной проблемой может стать отсутствие оригиналов документов при заселении. Практически никогда вас не заселять, если вы покажете на чекине копию паспорта. Такое может получиться только в частном отеле и практически никогда не случается в сетевых. Старайтесь проверять все документы еще до того, как вы вышли из дома, так как найти место для проживания в отпуске, если у вас нет оригиналов документов — задача не из простых.

Вы в нетрезвом состоянии