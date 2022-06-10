3 причины, почему вас могут не заселить в отель

Когда отправляешься в долгожданный отпуск, совершенно не задумываешься, что проблемы могу начаться едва ты переступишь порог отеля. Причем дело не всегда в плохом номере — вас могут просто не заселить. А вот почему такое может произойти, мы и расскажем далее.
Очень часто, если вы не успели заселиться до полуночи или задержались еще на пару часов, ваш номер могут снова выставить на букинг-сайтах. Нередко отель не предупреждает об этом и вы узнаете неприятную новость только на месте. Чтобы подобного не происходило, желательно, естественно, не опаздывать, а также в случае непредвиденных обстоятельств обязательно предупреждать администратора, что у вас не получается вовремя заселиться. Как правило, в хороших отелях гостям идут на встречу.
Еще одной проблемой может стать отсутствие оригиналов документов при заселении. Практически никогда вас не заселять, если вы покажете на чекине копию паспорта. Такое может получиться только в частном отеле и практически никогда не случается в сетевых. Старайтесь проверять все документы еще до того, как вы вышли из дома, так как найти место для проживания в отпуске, если у вас нет оригиналов документов — задача не из простых.
Конечно, абсолютное большинство расслабляется в отпуске так, как не позволяет себе в обычное время. Нередко целый отпуск сопровождается алкогольными вечеринками. Но все же начинать отмечать отпуск желательно уже на месте, а не в самолете или поезде, когда вам еще предстоит заселиться в отель. Вас могут попросту попросить покинуть фойе еще до того, как вы подойдете к стойке регистрации. Держите себя в руках, чтобы не создавать проблем ни себе, ни вашим близким, которые приехали отдыхать вместе с вами.