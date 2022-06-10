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2 часа назад

Бывшая стюардесса раскрыла худшее место для занятий сексом в самолете

Lenta.ru

Бывшая стюардесса и звезда реалити-шоу Ева Бенетату (Eva Benetatou) раскрыла худшее место в самолете для занятий сексом. Об этом пишет The Sun со ссылкой на социальные сети девушки.

Стюардесса раскрыла худшее место для занятий любовью в полете
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам бортпроводницы, меньше всего для уединения во время перелета подходит туалетная комната, однако большинство путешественников наоборот уверены, что это самое укромное место. Девушка пояснила, что члены экипажа всегда знают, чем занимаются пассажиры.

«У нас есть патрули, которые каждые 15-30 минут обходят борт. Я несколько раз заставала кого-то в туалете», — призналась она.

Кроме того, стюардесса заявила, что многие пассажиры думают, что на дальнемагистральных рейсах никто не увидит их действий, потому что все попутчики спят. Но даже во время длительных перелетов действия туристов не остаются незамеченными.

«Некоторые мужчины мастурбируют прямо на своих местах под одеялом. Поначалу я даже не знала, как реагировать, потому что мне было стыдно перед другими», — поделилась она.

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