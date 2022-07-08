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3 часа назад

Какие сувениры нельзя привозить из отпуска

Мария Каткова

Мы привыкли радовать своих друзей и близких сувенирами из отпуска, и уверены, что они будут рады любому подарку, ведь вы уделяете им внимание. На самом деле, существует список сувениров, которые не стоит привозить ни себе, ни друзьям. И магниты тоже входят в этот список. В материале “Рамблера” — об этих и других сувенирах.

Какие сувениры нельзя привозить из отпуска
Фото: PexelsPexels

Магниты

Некогда популярная традиция привозить в подарок магниты постепенно уходит в прошлое. Дело в том, что они оказались довольно бесполезны с точки зрения декора. Есть люди, которые коллекционируют магниты специально, но это касается только тех стран, где они бывали лично. Магниты на холодильнике могут испортить общее впечатление от интерьера, и будут просто висеть и собирать пыль. А если они еще и вылеплены в виде каких-либо фигур, то чистить их становится невозможно.

Майки с надписями

В сувенирных лавках продается довольно много футболок с необычными и смешными надписями, которые привлекают внимание. Они хорошо подойдут для того, чтобы носить их на курорте на пляж, но вот в городе вы уже не сможете в них ходить. Во-первых, они сделаны из не самых качественных материалов, поэтому на каждый день не подойдут. А, во-вторых, вряд ли прохожие оценят эти нелепые надписи.

Статуэтки

В качестве сувениров также предлагают привозить различные статуэтки в форме дельфинов, русалок и морских обитателей с надписями городов и стран, где вы их купили. Со статуэтками ситуация такая же, как и с магнитами. Они вписываются не в каждый интерьер, и в лучшем случае будут пылиться где-нибудь в шкафу. В худшем — ее выкинут или просто поставят в самое неприметное место.

Национальная одежда

Раньше туристы часто привозили из восточных стран национальную одежду, которая тоже потом лежала в шкафу довольно долгое время, а в конце ее отправляли на мусорку или в переработку. Национальные костюмы разных регионов и стран — искусство, на которое хочется постоянно смотреть, но оставьте это посетителям музеев. В сувенирном магазине вы в лучшем случае купите реплику из не самых качественных материалов, которую ни разу не наденете.

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