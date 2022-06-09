Что делать, если соседи в отеле шумят

Бронируя номер в отеле, многие планируют качественно отдохнуть, и сон тоже входит в этот параметр. Иногда в отелях попадаются довольно шумные соседи, которые приехали на отдых выпивать, развлекаться и танцевать до утра. Однако для этого есть специальные заведения, а номер в отеле нужен для отдыха. В материале “Рамблера” — о том, что делать с шумными соседями.

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Загляните в правила отеля

Сначала вам нужно убедиться, что вы выбрали отель для семейного отдыха, и возможно в том, что вы не можете уснуть, есть и ваша вина. Дело в том, что во многих странах практикуется разделение отдыха. Таким образом, существуют отели с разной возрастной категорией. И если вы заселяетесь в отель Adults Only, это подразумевает, что постояльцы могут шуметь и в вечернее время. Более того, могут проводиться различные вечеринки с громкой музыкой, инициированные самим отелем. Поэтому при бронировании нужно заранее смотреть на категорию гостиницы.

Обратитесь к администрации

Если вы уверены в том, что не остановились в отеле “для взрослых”, и в это время уже нельзя шуметь, вы можете позвонить на ресепшен отеля. Телефон с соответствующей кнопкой есть в каждом номере, поэтому вам даже не придется выходить в коридор. Администрация отеля может прийти сама и попросить постояльцев не шуметь, а может отправить охранника, который сторожит гостиницу в ночное время. Если она большая, то на ресепшене и на посту охраны работает несколько человек. Администратор может объяснить, что шуметь в ночное время не стоит и сослаться на жалобы посетителей.

Позвоните в полицию