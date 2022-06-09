Самая маленькая, но очень опасная медуза

На первый взгляд некоторые обитатели нашей планеты могут показаться безобидными из-за своих размеров, но иногда чем меньше существо, тем опаснее оно может быть для человека. Так и произошло с медузой Ируканджи. Она считается самой маленькой по размерам, но при этом ее укус для человека может стать смертельным. В материале “Рамблера” — о том, где она водится, и как действовать в случае ее укуса.

Фото: GondwanaGirl/wikipedia.org GondwanaGirl/wikipedia.org

Медуза была открыта в 1952 году, спустя десять лет ученому удалось поймать медузу и дать себя ужалить. Он описал все, что происходит с человеком при укусе медузы, и выжил, так как вовремя ввел противоядие.

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Чем опасна Ируканджи

Главная опасность медузы заключается в ее размере. Дело в том, что ее колокольчик имеет диаметр в полсантиметра, а щупальца могут быть длиной всего несколько миллиметров, а могут достигать и метра. В любом случае, даже длинные щупальца заметить крайне тяжело. Медуза Ируканджи почти прозрачная, поэтому в воде вы можете ее не заметить, а уже это грозит летальным исходом. Примечательно то, что из-за ее размеров укус не воспринимается всерьез, а симптомы купальщики начинают замечать уже после того, как яд начал действовать.

Укус Ируканджи способствует распространению яда по телу человека. И если вовремя не ввести необходимый препарат, то через 20-30 минут может наступить смерть. Действие яда начинается с небольших побочных эффектов: головная боль, головокружение и тошнота. Уже после этого развивается синдром Ируканджи, названный в честь этой медузы: появляется рвота, мышечные резкие боли, гипертония, тахикардия и отек легких.

Некоторые люди, которые пережили укус Ируканджи, говорят, что у них появляется ощущение обреченности и они уверены в том, что не выживут. Пациенты испытывают сильные боли, от которых не помогают даже сильные обезболивающие.

Где водится Ируканджи

Ируканджи чаще всего встречается летом у берегов Австралии. На пляжах, где видели Ируканджи, люди купаются в колготках или гидрокостюмах, но послу укуса их, как правило, закрывают. Также в Австралии не стоит купаться после шторма, так как большое количество подводных обитателей прибиваются к берегу.