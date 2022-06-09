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1 час назад

Выгодное путешествие: как сэкономить при покупке авиабилетов

Мир24

Цены на авиабилеты могут меняться в зависимости от дня недели и срока, остающегося до даты вылета, и других показателей. Как сэкономить на покупке авиабилетов, рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Как сэкономить при покупке авиабилетов
Фото: Викимедиа Викимедиа

В сервисе проанализировали, как менялась стоимость на авиабилеты с вылетом в июне 2021 года по десяти наиболее популярным внутренним направлениям в зависимости от времени поиска. Дешевле всего стоили билеты с вылетом в июне, если пассажир искал их за 8-14 дней до полета (средняя цена на человека в одну сторону составила 2,8 тысяч рублей). Несильно дороже (2,82 тысяч рублей) стоил билет за 4-7 дней до поездки.

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Путешественникам, спонтанно решившим отправиться в полет в июне 2021-го, то есть день в день, необходимо было заплатить больше всего – 4810 рублей.

Примечательно, что при бронировании авиабилетов сильно заранее (более чем за месяц) далеко не всегда получается сэкономить.

Как рассказала Шелехова, на стоимость билета влияет день недели, в который предполагается совершить вылет. Дороже всего совершать перелеты в понедельник (средняя цена июня 2021 года – 3,4 тысяч рублей), воскресенье (3,35 тысяч рублей) и пятницу (3,26 тысяч рублей). Согласно проведенному анализу, наиболее выгодные предложения встречаются, если планировать отправление во вторник (2,96 тысяч рублей), среду (2,92 тысяч рублей) или четверг (2,95 тысяч рублей). А средняя цена вылета в субботу в июне прошлого года составляла 3,14 тысяч рублей.

При планировании путешествия в праздничные дни лучше всего не покупать билеты с отправлением в первый день выходных и возвращением в последний – на эти даты самый высокий спрос.

«Мы всегда рекомендуем путешественникам, желающим сэкономить, быть более гибкими в плане выбора времени отправления и возвращения. Например, на День России, где нас ждут три выходных (с 11 по 13 июня) средняя цена билета из Москвы с вылетом 11 июня и возвращением обратно 13 июня – 8,8 тысяч рублей. Но если рассмотреть вариант отправления 9 июня, а возвращения – 12 июня, она сокращается до 8 тысяч рублей», – отметила Шелехова.

Также можно сэкономить, если полет запланирован на утро или ночь. По словам эксперта, как правило, рейсы, отправляющиеся после полуночи и до рассвета, предлагают билеты дешевле. Но в этом случае важно учитывать расходы на логистику: поездка на такси до аэропорта, ранее заселение в гостиницу по прилету. Иногда маленькая переплата за авиабилет может оказаться по сравнению с дополнительными расходами незначительной.

Ранее сообщалось, что группа «Аэрофлот» на 25% уменьшила стоимость перелета в города Дальнего Востока по «плоским» тарифам. Перелет можно осуществить до конца октября.

Лайфхаки,Аэрофлот,
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