Может ли мужчина купить билет в женский вагон

Женщины предпочитают не оказываться с незнакомыми мужчинами в тесных и запертых пространствах. Кого-то волнует собственная безопасность, а кто-то ограждает себя от мужского внимания в связи с религиозными убеждениями.

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Чтобы всем было комфортно в вагонах поездов существует три типа купе: смешанные, женские и мужские. "Рамблер" расскажет, как устроена эта систем

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При покупке билетов в некоторых вагонах покупатель может выбрать тип купе — мужское (М), женское (Ж) или смешанное (C).

В некоторых случаях типы купе определяет сам перевозчик, но иногда перевозчик разрешает пассажиру самостоятельно определить, каким станет купе. При выборе места можно указать тип купе — женское, мужское или смешанное.

Даже при наличии свободных мест нельзя купить билет, если эти места будут в купе для противоположного пола. На стоимость билета тип купе не влияет.

Если женские купе обеспечивают женщинам безопасность и ограждают от буйных мужчин, то мужские купе сведут на нет вероятность встретиться с маленькими детьми, которые имеют свойство плакать в дороге.

Система запрещает мужчине купить билет в женское купе, поэтому на стадии оформлении заказа ошибку допустить невозможно. Но в жизни часто случается так, что мужчины все-таки оказываются в женских купе.

Например, их просят поменяться местами одни женщины, он переходит в другое купе, а оно оказывается женским. И уже недовольны другие пассажиры, которые специально подбирали купе для себя.

Если вы оказались в женском купе, и к вам подселился мужчина, сообщите об этом проводнику. Скорее всего, человек просто поменялся с кем-то местами. В таком случае его пересадят обратно вне зависимости от человеческих договоренностей.

Что касается детей, то пассажиры младше 10 лет должны ехать с родителем, независимо от их пола. Мама с 9-летним сыном могут купить билет в женское купе, а папа с 3-летней дочкой могут поехать в мужском купе. Но если ребенку больше 10 лет, оформлять билет нужно в смешанное купе.