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1 час назад

4 способа сэкономить на еде в путешествии

Мира Маркина

Питание в путешествиях, как правило, одна из главных статей расходов. В поездках нам зачастую не хочется готовить, к тому же, отели для этого не приспособлены. Кроме того, за пределами родной страны слишком много соблазнов попробовать местную кухню, и часто им невозможно противиться.

4 способа сэкономить на еде в путешествии
Фото: AdobeStockAdobeStock

Но как же быть, если у вас весьма ограниченный бюджет? Подробнее о лайфхаках, которые помогут сэкономить на питании в отпуске, в материале "Рамблера".

Завтракайте в отеле

Если в вашем отеле есть завтрак по системе шведского стола, не стоит от него отказываться. Даже если проживание без завтрака стоит дешевле, вы потратите куда больше денег на завтраки в кафе и ресторанах (особенно, если поездка длительная). Шведский стол позволяет плотно позавтракать и максимально подготовиться к насыщенному дню.

Устраивайте пикники

Лето создано для еды на свежем воздухе. Купите в ближайшем супермаркете фрукты и сандвичи и устройтесь на пледе в уютном парке. Еда в магазине обойдется ощутимо дешевле ресторанной, а удовольствия от такого приема пищи не меньше.

Выбирайте бизнес-ланчи

Если рестораны так и манят удивительными ароматами, посещайте их во время обеденного перерыва (чаще всего с 14 до 16 часов). В это время многие заведения предлагают комплексные обеды по низким ценам.

Отведайте уличную еду

Культура стрит-фуда развита во многих странах, поэтому не стоит пренебрегать уличными заведениями. Обычно порции там внушительные и недорогие. Чтобы не сомневаться в качестве и свежести еды, предварительно изучите отзывы о том или ином месте в интернете.

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