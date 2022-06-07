Как правильно собрать аптечку в отпуск

Размер аптечки для отпуска, безусловно, зависит от количества дней, которые вы планируете путешествовать. Об этом сообщила главный врач ГКБ им. Виноградова, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Ольга Шарапова.

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Она отметила, что если предполагается отдых продолжительностью более недели, то нужно брать с собой препараты на все случаи жизни.

Так, в аптечке должны быть: антигистаминные препараты – от аллергии любого происхождения; обезболивающие препараты; жаропонижающие; препараты от простуды, включая таблетки от кашля, капли в нос, средства от боли в горле. Также стоит положить адсорбирующие препараты на случай отравления и противодиарейные средства. Пригодятся антисептики и другие средства для обработки ссадин, порезов, ушибов, мази, избавляющие от зуда при укусе насекомых.

Если вы отправляетесь в отпуск на машине, то не лишними будут средства от укачивания, передает МИР 24.