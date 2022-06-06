Как и чем расплачиваться на отдыхе в Турции

Отправляясь в Турцию, многие туристы задаются вопросами по поводу валюты: стоит ли брать в поездку доллары или евро, как расплачиваться за покупки, какие карты принимают в магазинах и т. д. Редакция TourDom.ru составила краткий обзор для путешественников, планирующих отдых в республике.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Сейчас карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, в Турции не обслуживаются. Выход – завести «пластик» иностранной финорганизации или воспользоваться картой «Мир», куда зачислены рубли.

Ее, в частности, принимают 4 крупнейших банка республики: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Iş Bankası и DenizBank. Это значит, что в банкоматах можно совершать операции, а в магазинах, где есть платежные терминалы этих организаций, оплачивать покупки.

При необходимости с этой карты можно снять и наличные купюры. Курс в среднем 4–4,5 руб. за лиру. Некоторые туристы, имеющие доллары или евро, обращаются в обменники для покупки турецкой валюты, однако часто это не совсем выгодно.

Таким образом, большинству российских туристов даже удобнее пользоваться отечественной рублевой картой в Турции. Между тем Федеральное агентство по туризму обещает, что к концу года «Мир» будет приниматься в большинстве популярных у россиян туристических странах.