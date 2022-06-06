Как не нарваться на мошенников при съеме жилья в отпуске

Многие туристы, выбирая жилье в отпуске, отдают предпочтение квартирам, а не отелям. Нередко проживание в них дешевле, а удобств не меньше. Однако порой в попытках найти более выгодное предложение путешественники сталкиваются с обманом.

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Чтобы обезопасить себя, важно знать, какими схемами руководствуются мошенники. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Пересдаваемые квартиры

Самый популярная ловушка: квартиросъемщики пересдают квартиру без согласия владельца. Чаще всего мошенники снимают жилье на несколько дней и предлагают ее в аренду на длительный срок. Получив залог, они перестают выходить на связь. Иногда бывает так, что туристам даже позволяют заселиться, но вскоре на пороге появляются настоящие владельцы, которые имеют полное право выселить незнакомых людей.

Чтобы избежать подобных неприятностей, обязательно при съеме жилья спрашивайте у арендодателя документы на собственность.

Липовые базы данных

Мошенник размещает заманчивое объявление о сдаче прекрасной квартиры по минимальной цене. Туристы звонят и выясняют, что данная квартира якобы уже сдана. Однако выход есть: мошенник за дополнительную плату предлагает звонящему доступ к уникальной базе данных, где собраны не менее хорошие предложения.

Вот только чаще всего "риэлторы" берут эти предложения из интернета, а не из собственных наработок. И вскоре выясняется, что многие из таких квартир уже давно сданы.

При поиске жилья отдавайте предпочтение сервисам с хорошей репутацией – зачастую они отмечают, что риэлтор прошел проверку, предоставил все документы и ему можно доверять.

Незаконное выселение

Иногда недобросовестными бывают и сами арендодатели жилья. Например, некоторые пытаются выгнать жильцов под предлогом нарушения правил проживания или же требуют возместить ущерб за имущество, находящееся в квартире.

Если вы не составляли договор об аренде жилья, доказать свою невиновность будет сложно. Арендодатель вряд ли отправится в суд, но может не вернуть залог.

Прежде чем заселяться в съемную квартиру, обговорите с владельцем все, что касается порчи имущества. Если в квартире есть особенно дорогие вещи, можно составить нотариально заверенный акт приема и передачи имущества.