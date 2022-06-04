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7 часов назад

Специальные аксессуары и новый тариф: как подготовить смартфон к путешествию

Вечерняя Москва

Перед путешествием стоит приобрести специальные аксессуары, которые защитят смартфон от ударов и позволят сохранять его работоспособность. Кроме того, если человек едет за границу, необходимо правильно выбрать тариф. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.

Rак подготовить смартфон к путешествию
Фото: PixabayPixabay

Как отметил специалист, перед поездкой в другую страну по делам или на отдых особое внимание стоит уделить своему смартфону.

— Смартфон способен сделать ваше путешествие намного комфортнее. До поездки в первую очередь нужно подключить функцию роуминга. Операторы связи сегодня предлагают сразу несколько пакетов минут и мегабайт для путешествий. Подключите подходящую вам услугу: так вы сможете долго оставаться на связи, — заметил собеседник «ВМ».

Важно также позаботиться о защите устройства, подчеркнул Кувиков. При отдыхе в горах или на пляже могут произойти неожиданные падения: на камни, в лужи, бассейн или море. При полетах на дельтаплане телефон могут вырвать сильные порывы ветра, предупредил эксперт.

Для защиты смартфона стоит купить соответствующие аксессуары, посоветовал Кувиков.

— Защитить свое устройство и сохранить его работоспособность позволят специальные аксессуары: противоударный чехол, водонепроницаемый чехол, стекло для экрана и многие другие, — рассказал специалист.

Он также подчеркнул, что в поездках путешественники снимают много видео и фото, говорят по телефону или заходят в интернет. Для сохранения работоспособности устройства обязательно нужно запастись внешними аккумуляторами.

Важно помнить, что в ряде стран существуют специальные правила провоза внешних аккумуляторов, подчеркнул специалист.

— Например, в КНР при полетах на самолете можно ездить с аккумулятором, на котором указана его мощность. В противном случае аппарат придется оставить в аэропорту. В целом по общим правилам провозить батарею можно только в ручной клади, она должна быть полностью заряжена, — заключил Кувиков.

Лайфхаки,
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