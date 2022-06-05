Что важно взять с собой в путешествие на автомобиле

Перед длительным путешествием на автомобиле важно проверить его техническое состояние. Также необходимо положить в машину аптечку, трос, канистру с топливом и ряд других вещей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Петр Баканов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Перед путешествием нужно провести полную ревизию автомобиля на станции технического обслуживания, если вы это не сделаете сами. Необходимо проверить все, чтобы ваше путешествие не омрачилось поисками ближайшего автосервиса в надежде что-либо починить",

— посоветовал Баканов.

Эксперт отметил, что важно взять с собой аптечку. Этому вопросу нужно уделить особое внимание, если у кого-либо из участников поездки есть необходимость в регулярном приеме препаратов, уточнил собеседник «ВМ».

Кроме того, по мнению Баканова, лучше положить в машину канистру с запасом топлива.

"Желательно иметь небольшую канистру с топливом, чтобы дотянуть до ближайшей заправки. Тут уже надо решать, согласуя с объемами багажника. Хотя бы пять литров должно быть: это позволит проехать сто километров",

— пояснил специалист.

На случай аварийной ситуации стоит взять качественный рывковый трос, предупредил эксперт. Кроме того, в машине должен быть компрессор, который поможет подкачать запасное колесо при проколе.

Стоит также положить провода для прикуривания, порекомендовал Баканов.

"В машине должны быть «крокодилы», они же — провода для прикуривания автомобиля. Ситуации могут быть разные: например, где-то остановились, включили музыку и «высадили» аккумулятор",

— рассказал специалист.