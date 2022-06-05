Чем опасно отбойное течение

Это явление хорошо известно спасателям и серферам, а вот обычные любители понежиться в волнах часто о нем не знают. Между тем отбойное течение часто становится причиной гибели даже опытных пловцов. Подробности — в статье «Рамблера».

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Чаще всего отбойное течение (его еще называют разрывным или рипом) возникает в проливах между островами и косой, но столкнуться с ним можно и на побережье неглубоких морей с пологими берегами (например, на Азовском море), и в океане. Более того, такое явление встречается и в озерах.

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Это течение выглядит как узкий поток воды, который расположен относительно берега под прямым углом. Он получается в результате отлива, когда вода начинается возвращаться в море с разной интенсивностью. Из-за мелей или островов давление на узкий канал возрастает, и так образуется быстрина. В этом потоке скорость воды достигает трех-пяти метров в секунду. Часто отбойное течение возникает из-за сильного ветра или урагана, свирепствующего в открытом море.

Со стороны отбойное течение выглядит как канал или узкая река в морском массиве. Обычно ширина такого канала не превышает трех-четырех метров, но встречаются и коридоры размером до пятидесяти метров.

Благодаря некоторым признакам можно обнаружить рип заранее. Например, это бурлящий поток воды, расположенный перпендикулярно к берегу или же гладкая лента воды посреди волн. Часто в отбойном течении вода меняет цвет, резко выделяясь среди остальной массы. Полоса морской пены, которая движется обратно в открытое море, также должна насторожить.

Впрочем, отбойное течение опасно тем, что в большинстве случаев никак не проявляет себя, пока туда не попадешь. При этом столкнуться с ним можно у самого берега, где обычно плещутся люди, которые не умеют плавать.

Главное, что нужно помнить в этом случае: бессмысленно сопротивляться течению — даже профессиональные пловцы не справятся с такой скоростью. В результате человек теряет силы. Инстинкт самосохранения заставляет плыть обратно к берегу, против течения, а на самом деле нужно плыть вдоль побережья. Выбравшись из канала — часто достаточно проплыть не более двадцати метров — можно повернуть к берегу. Поэтому очень важно справиться с паникой, ведь отбойное течение не водоворот и человека на дно не затягивает: верхний поток воды поддерживает попавшие в него предметы, а не накрывает. К тому же отбойное течение обычно не слишком длинное, его сила слабеет примерно в ста метрах от берега.