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1 час назад

На что обратить внимание перед поездкой в организованный тур

Парламентская газета

Организованные туры удобны тем, что отдыхающему предлагают уже все готовое, однако нередко поездку могут омрачить заранее нерешенные вопросы. Юрист Федор Коробков рассказал «Царьграду», что стоит проверить перед отправкой в тур, чтобы отпуск принес только положительные впечатления.

На что обратить внимание перед поездкой в организованный тур
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам эксперта, люди, отправившиеся в турпоездку, чаще всего сталкиваются с тем, что качество оказания услуг на территории отелей не соответствуют заявленному при заключении договора. Иногда возникают проблемы с апартаментами. Обещая один номер в самом начале, при заселении туристу предоставляют совсем другой, менее комфортный, говорит Коробов, либо вовсе направляют в другой отель. Также из-за задержки рейса может сократиться время отдыха. В итоге человек будет отдыхать, например, не 14, а 12 дней. При этом организаторы порой отказываются возмещать неустойку в подобных ситуациях.

Другой эксперт Михаил Макеев подчеркнул, что очень важно грамотно выбрать компанию, которая будет заниматься планированием поездки, а также проверить, кто организатор, проводник, какая у них история деятельности. В ином случае можно наткнуться на дилетантов, предупредил он.

В свою очередь, президент Союза турагентств России Сергей Голов рассказал, чем лучше платить в Турции — наличными или картой. По его словам, оплачивать покупки стоит все-таки картой.

«Курс достаточно выгодный получается, даже чем если бы наличные доллары покупались здесь, в России»,

— заявил он в беседе с «360».

Лайфхаки,Михаил Макеев,Сергей Голов,
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