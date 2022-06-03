На что обратить внимание перед поездкой в организованный тур

Организованные туры удобны тем, что отдыхающему предлагают уже все готовое, однако нередко поездку могут омрачить заранее нерешенные вопросы. Юрист Федор Коробков рассказал «Царьграду», что стоит проверить перед отправкой в тур, чтобы отпуск принес только положительные впечатления.

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По словам эксперта, люди, отправившиеся в турпоездку, чаще всего сталкиваются с тем, что качество оказания услуг на территории отелей не соответствуют заявленному при заключении договора. Иногда возникают проблемы с апартаментами. Обещая один номер в самом начале, при заселении туристу предоставляют совсем другой, менее комфортный, говорит Коробов, либо вовсе направляют в другой отель. Также из-за задержки рейса может сократиться время отдыха. В итоге человек будет отдыхать, например, не 14, а 12 дней. При этом организаторы порой отказываются возмещать неустойку в подобных ситуациях.

Другой эксперт Михаил Макеев подчеркнул, что очень важно грамотно выбрать компанию, которая будет заниматься планированием поездки, а также проверить, кто организатор, проводник, какая у них история деятельности. В ином случае можно наткнуться на дилетантов, предупредил он.

В свою очередь, президент Союза турагентств России Сергей Голов рассказал, чем лучше платить в Турции — наличными или картой. По его словам, оплачивать покупки стоит все-таки картой.

«Курс достаточно выгодный получается, даже чем если бы наличные доллары покупались здесь, в России»,