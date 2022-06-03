Правила выбора туристической палатки

Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, что при выборе палатки для путешествий нужно учитывать в том числе её размеры и материал.
При планировании одиночного похода лучше выбрать двухместную палатку, а если в путешествие идут два человека — трёхместную, посоветовал специалист в разговоре с «Москвой 24».
На выбор также должны влиять условия, в которых турист собирается отдыхать.
«Палатка для гор и для леса — две совершенно разные вещи. К примеру, есть штормовые, более сферической формы. Это нужно, чтобы при сильных порывах ветра их просто не переворачивало, когда там никого нет»,
— рассказал Макеев.
Также он посоветовал приобретать палатку из влагоотталкивающего материала, так называемой «десятитысячной» мембраны.