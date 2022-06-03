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1 час назад

Как путешествовать на машине с детьми и не сойти с ума

Мира Маркина

У путешествия на собственном автомобиле есть множество преимуществ: вы можете корректировать маршрут по ходу движения, заезжать в места, куда без машины не добраться, ежедневно любоваться пейзажами за окном и сэкономить на билетах.

Как путешествовать на машине с детьми и не сойти с ума
Фото: Кадр из сериала "Бывает и хуже"Кадр из сериала "Бывает и хуже"

Но порой такие поездки пугают родителей, которые переживают что их непоседливые дети не справятся с долгой дорогой. Подробнее о том, как решиться на авантюру, не сомневаясь в ее успехе – в материале "Рамблера".

Сон

Проще всего подстроить поездку под дневной сон ребенка. Так куда больше шансов на то, что вы спокойно проведете в дороге хотя бы несколько часов. А вот ехать ночью – опрометчивая идея. Ребенок выспится, но скорее всего утром, когда вы будете без сил, не даст вам отдохнуть.

Развлечения

Возьмите с собой любимые игрушки чада, загрузите побольше мультиков и игр. Даже если вы привыкли строго ограничивать время наедине с гаджетами, в поездке именно они могут стать спасением и успокоить малыша.

Заправки

Заранее изучите, какие заправки будут встречаться на пути и решите, где будете останавливаться. Выбирайте те, где есть нормальная еда и чистый туалет с горячей водой. Они могут понадобиться в любой момент.

Коляска

Если чадо ходит самостоятельно с переменным успехом и то и дело просится на руки, обязательно возьмите коляску. Даже если она занимает много места, лучше пожертвовать одеждой или лишней обувью. Едва ли в отпуске вам захочется ежедневно носить ребенка на руках.

Не следите за чистотой

Точнее – относитесь спокойно к разбросанным вещам и крошкам от еды в салоне. Избежать их вам скорее всего не удастся, поэтому нет смысла тратить силы и нервы на то, чтобы ругать ребенка. Если поездка будет проходить в стрессе, вряд ли кому-то удастся отдохнуть.

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