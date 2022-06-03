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1 час назад

Романтичные аферисты: как вас могут «развести» за границей

WomanHit.ru

Во время отдыха есть большая вероятность получить не только положительные эмоции. Схем мошенничества так много, что просто голова идет кругом. Мы собрали самые популярные варианты, когда можно очень быстро и просто лишиться денег в самый неподходящий момент.

Романтичные аферисты: как вас могут «развести» за границей
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Давай дружить

Подобная схема какое-то время использовалась не только в сторону туристов, но и в больших городах нашей страны. Милые молодые люди стоят в центре города или у торгового центра и вроде бы не представляют никакой опасности. Но как только вы пройдете мимо, вам на руку наденут браслет. На курортах чаще всего говорят, что это «местный обычай, когда с вами хотят подружиться». Правда, новый «друг» уже через минуту начинает требовать с вас денег за безделушку у вас на руке. Будьте аккуратны.

Цветы для милой дамы

Редкая женщина пройдет с серьезным лицом мимо человека, который дарит шикарную розу, пусть и одну. Но здесь стоит быть очень осторожной, так как за эту розу, которую вам подарили, допустим, в том же Париже, с вас также могут потребовать определенную сумму, причем гораздо больше, чем этот цветок стоит в реальности. Нередко такую схему используют на парочках, когда мужчине трудно отказать своей женщине — не будет же он отнимать у нее цветок? Несмотря на простоту, такой способ отлично работает до сих пор и активно используется воришками по всему миру.

Тысяча извинений за неловкость

Способов украсть деньги у нерадивого туриста огромное количество, но, пожалуй, один из самых популярных — испачкать туриста, тем самым рассеять внимание. Будьте внимательны в городских кафе и точках быстрого питания, там этот способ использую буквально на регулярной основе. Вы сидите и никого не трогаете, но вот на вас внезапно выливают кофе или подливку. Пока вы вместе с неловким посетителем выясняете отношения, ваша сумка подвергается капитальной зачистке.

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