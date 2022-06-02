Как не стать жертвой мошенников в поездах

Начинается сезон поездок, и многие в целях экономии, вероятно, предпочтут путешествовать на поезде. Infox.ru рассказал о мошенниках, которые работают в поездах, и назвал популярные схемы развода пассажиров.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

«Посторожите сумку»

Видео дня

Встретить мошенника можно еще на вокзале. Схема развода такая: незнакомец просит вас посторожить его вещи, пока сам отлучится в туалет. Вы соглашаетесь, он спокойно отходит. А затем возвращается, проверяет какой-то из карманов сумки и заявляет, что у него пропало что-то ценное — обычно кошелек или смартфон. А поскольку с сумкой оставались вы, в пропаже обвиняют вас, и начинается вымогательство денег.Может быть еще проще: вы сами кого-то просите посторожить ваши вещи, отходите, а затем обнаруживаете, что что-то пропало.

Вывод: лучше не соглашаться присмотреть за багажом незнакомца и не доверять никому свой багаж.

«Передайте посылку»

Соглашаться на роль курьера и брать с собой чужие коробки с неизвестным содержимым категорически нельзя. Что может быть? Вы соглашаетесь кому-то помочь и берете его коробку, чтобы по приезде ее кому-то передать. В поезде к вам подходят ребята в костюмах, которые представляются правоохранителями и просят показать содержимое коробки. В ней оказывается какая-нибудь мука. Вас пугают сроком, на который вы попадаете за транспортировку якобы запрещенного вещества. И в качестве компромисса ребята в форме предлагают закрыть вопрос за деньги.

А может быть еще хуже: в посылке действительно оказывается что-то запрещенное, а вам встречаются настоящие силовики.

Одинокие попутчицы

Мужчинам следует быть внимательнее при знакомстве в поезде с женщинами. Мошенницы охотно заводят знакомство с пассажирами. Завязывается приятное общение, затем женщина предлагает новому знакомому немного выпить.

А дальше может быть несколько вариантов. Опьяненный во всех смыслах мужчина может отключиться, а женщина тем временем возьмет его ценные вещи. Либо может внезапно объявиться «муж» попутчицы, который будет недоволен знакомством «жены». Он может выглядеть серьезно и даже иметь поддельный документ.

Знакомство в поезде — это очень романтично, но стоит сохранять бдительность.

Мошенники в костюме проводника

Бывает так, что, пока поезд стоит, а проводник дежурит на перроне, по вагонам ходит лжепроводник — переодетый мошенник — и собирает с пассажиров деньги за белье. Несмотря на то, что белье сейчас входит в стоимость билета, находятся невнимательные пассажиры.

К тому же лжепровожники говорят, что произошел сбой программы при оплате билета, белье не оплачено: заплатите сейчас, а на кассе вокзала вам сделают возврат. Сумма за белье небольшая, белье нужно почти всем, а наивных пассажиров в поездах много.

Перед отправлением лжепроводник покидает поезд, а затем сдает свой билет в кассу.

Игроки

В поездах можно встретить любителей игр, например, карточных, которые предлагают пассажирам составить им компанию. Главное, не играть с ними на деньги: такие играют очень хорошо и могут и мухлевать.