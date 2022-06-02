Почему вам могут отказать при заселении в отель

У отелей есть внутренние правила, которые прописаны в различных документах. Кроме того, существуют определенные условия бронирования, согласно которым отель в праве отказать вам в заселении. О них — в материале “Рамблера”.

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Овербукинг

Такая ситуация может случиться как в самолете, так и в отеле. Особенно, если вы путешествуете с помощью пакетного тура. Отель часто может продавать номеров больше, чем на самом деле находится в его владении. Иногда овербукинг случается из-за ошибки в системе отеля, и постояльцам вынужденно отказывают в заселении. Однако при овербукинге отель обязан предоставить другое место для размещения. Тогда постояльцу предлагают номер в отеле, классом не ниже забронированного. Иногда путешественникам везет и их заселяют в пятизвездочные отели на берегу моря.

Опоздание

Если вы не приезжаете к назначенному дню в отель, вы должны предупредить администратора о том, что вы задерживаетесь. Даже если ваш номер оплачен, отель может держать его забронированным только первые сутки после того дня, когда вы планировали заселение. Поэтому, если вы задержитесь надолго, а потом решите все-таки приехать в отель, есть риск, что вам откажут в заселении.

Черный список

У отелей есть свой собственный черный список, которым они могут делиться с партнерскими гостиницами или другими отелями сети. Даже если вы нарушили правила в номере в одной стране, а теперь вам отказывают при заселении в другой, это можно объяснить тем, что сети могут быть международными, поэтому черные списки могут передаваться между государствами. Даже если вы предварительно забронировали номер, вам, вероятнее всего, просто вернут деньги.

Неподобающее поведение