Почему вам могут отказать при заселении в отель

У отелей есть внутренние правила, которые прописаны в различных документах. Кроме того, существуют определенные условия бронирования, согласно которым отель в праве отказать вам в заселении. О них — в материале “Рамблера”.
Такая ситуация может случиться как в самолете, так и в отеле. Особенно, если вы путешествуете с помощью пакетного тура. Отель часто может продавать номеров больше, чем на самом деле находится в его владении. Иногда овербукинг случается из-за ошибки в системе отеля, и постояльцам вынужденно отказывают в заселении. Однако при овербукинге отель обязан предоставить другое место для размещения. Тогда постояльцу предлагают номер в отеле, классом не ниже забронированного. Иногда путешественникам везет и их заселяют в пятизвездочные отели на берегу моря.
Если вы не приезжаете к назначенному дню в отель, вы должны предупредить администратора о том, что вы задерживаетесь. Даже если ваш номер оплачен, отель может держать его забронированным только первые сутки после того дня, когда вы планировали заселение. Поэтому, если вы задержитесь надолго, а потом решите все-таки приехать в отель, есть риск, что вам откажут в заселении.
У отелей есть свой собственный черный список, которым они могут делиться с партнерскими гостиницами или другими отелями сети. Даже если вы нарушили правила в номере в одной стране, а теперь вам отказывают при заселении в другой, это можно объяснить тем, что сети могут быть международными, поэтому черные списки могут передаваться между государствами. Даже если вы предварительно забронировали номер, вам, вероятнее всего, просто вернут деньги.
Во многих правилах заселения написано, что если человек ведет себя неадекватно или находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, то отель в праве отказать ему в заселении. Будьте аккуратны, а то вас также могут еще и внести в черный список за подобные выходки.