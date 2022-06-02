Два способа, чтобы зеркало в ванной отеля не запотевало

Номера в гостиницах любой категории скрывают множество загадок. Почему, например, рядом с прикроватной тумбочкой почти никогда не бывает розеток, или почему занавески никогда не сходятся посередине, и солнце утром светит в самый глаз?

Еще одна странная проблема — почему фен для сушки волос встроен в ванную комнату? Там и места мало, и вообще унитаз по соседству. А повышенная влажность? В общем, очень сомнительное место для размещения электроприбора.

Единственное полезное объяснение такой дислокации — возможность использовать фен для «просушки» зеркала. Согласитесь, после горячего душа зеркало всегда запотевает так, что невозможно стаовится хоть что-то в нем разглядеть. Наведите фен на зеркало, переключитесь на горячий режим… Буквально 5 секунд, и конденсат улетучится.

Но, оказывается, есть еще один вариант, как «отпотеть» зеркало. Возьмите немного крема для бритья и протрите им зеркало перед душем. Кода вы закончите свой утренний моцион, зеркало будет чистым.

Что же касается фена, эксперты в один голос убеждают нас, что лучше взять в путешествие свой, из дома. Причина простая. Фен — один из самых грязных предметов в номере. Зачастую на нем больше микробов, чем на унитазе. Уборщицы, как правило, сосредоточены в ванной комнате совершенно на других вещах: натирают до блеска раковину, краны, душевую кабину.

Такая же ситуация с выключателями — к ним прикасаются все гости без исключения, но они не воспринимаются как грязные предметы.