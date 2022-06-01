Как вернуть деньги за несостоявшийся тур 2022

Из-за проблем с лизингом самолетов сотни туристических путевок не состоялись. Деньги при этом агенты возвращать не спешат. "Рамблер" расскажет, как выйти из ситуации.

Изучите договор, заключенный с турагентом. Возможно, компании учли пандемийный опыт и внесли отдельные пункты на случай форс-мажора.

Но даже в случае чрезвычайной ситуации туроператор обязан вернуть деньги за отмененный тур. Вместо этого агенты навязывают клиентам другие путевки, зачисление денежных средств на депозитный счет. Однако вы имеете полное право требовать возращения денег.

В случае, если оператор удерживает ваши средства, начните с направления претензии. В ней необходимо описать ситуацию и потребовать возврата денежных средств.

Обратите внимание в письме, что в случае отказа туроператора удовлетворить требования клиент имеет право обратиться в суд и потребовать пени за удержание денежных средств.

Турфирма может вернуть деньги полностью или вернуть только часть, так как возможно деньги уже были затрачены на оформление отдыха. Например, безвозвратно забронирован отель. В этом случае сотрудники должны предоставить все платежные документы, подтверждающие бронирование.

Если оператор не возвращает денежные средства, можно направить жалобу в Ростуризм, потребовав начать проверку. Клиент также может обратиться в суд.