Как защититься от мошенников при планировании отпуска

Многие россияне планируют свои отпуска – бронируют номера и покупают билеты. Специалисты по информационной безопасности посоветовали гражданам быть бдительными, чтобы попасть в руки мошенников.

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«Кибермошенники научились умело копировать популярные сайты по продаже авиа, ж/д билетов и бронирования гостиниц, поэтому главная угроза – это фишинговые веб-сайты»,

– отметил главный специалист отдела комплексных систем защиты информации «Газинформсервиса» Дмитрий Овчинников.

По его словам, схема у мошенников устроена таким образом, что при поиске билетов пользователь попадает на фишинговый сайт-агрегатор, через который он покупает билет. Естественно, никаких билетов он не получает, а теряет важную информацию или деньги.

Эксперт рекомендовал использовать только официальные сайты, чтобы не попасться мошенникам. Также иногда злоумышленники просят не оплатить услугу на сайте, а перевести деньги на карту.