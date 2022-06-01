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2 часа назад

Как защититься от мошенников при планировании отпуска

РИА "ФедералПресс"

Многие россияне планируют свои отпуска – бронируют номера и покупают билеты. Специалисты по информационной безопасности посоветовали гражданам быть бдительными, чтобы попасть в руки мошенников.

Как защититься от мошенников при планировании отпуска
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Кибермошенники научились умело копировать популярные сайты по продаже авиа, ж/д билетов и бронирования гостиниц, поэтому главная угроза – это фишинговые веб-сайты»,

– отметил главный специалист отдела комплексных систем защиты информации «Газинформсервиса» Дмитрий Овчинников.

По его словам, схема у мошенников устроена таким образом, что при поиске билетов пользователь попадает на фишинговый сайт-агрегатор, через который он покупает билет. Естественно, никаких билетов он не получает, а теряет важную информацию или деньги.

Эксперт рекомендовал использовать только официальные сайты, чтобы не попасться мошенникам. Также иногда злоумышленники просят не оплатить услугу на сайте, а перевести деньги на карту.

Эксперт напоминает, что услуги нужно оплачивать платежом и внимательно проверять назначение и адресата, пишут «Известия».

Лайфхаки,Дмитрий Овчинников,
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