Как защититься от мошенников при планировании отпуска

Многие россияне планируют свои отпуска – бронируют номера и покупают билеты. Специалисты по информационной безопасности посоветовали гражданам быть бдительными, чтобы попасть в руки мошенников.
«Кибермошенники научились умело копировать популярные сайты по продаже авиа, ж/д билетов и бронирования гостиниц, поэтому главная угроза – это фишинговые веб-сайты»,
– отметил главный специалист отдела комплексных систем защиты информации «Газинформсервиса» Дмитрий Овчинников.
По его словам, схема у мошенников устроена таким образом, что при поиске билетов пользователь попадает на фишинговый сайт-агрегатор, через который он покупает билет. Естественно, никаких билетов он не получает, а теряет важную информацию или деньги.
Эксперт рекомендовал использовать только официальные сайты, чтобы не попасться мошенникам. Также иногда злоумышленники просят не оплатить услугу на сайте, а перевести деньги на карту.
Эксперт напоминает, что услуги нужно оплачивать платежом и внимательно проверять назначение и адресата, пишут «Известия».