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1 час назад

Что будет с человеком, отставшим от поезда

Мария Каткова

Инциденты в поездке случаются редко, но нельзя назвать их исключением из правил. Если из самолета вы выйти не можете, то на долгих остановках пассажиры спокойно перемещаются по вокзалам в поисках необходимых вещей, еды или услуг. Иногда в поездке человек может не уследить за временем, в итоге он отстает от поезд, поэтому важно знать порядок необходимых действий на этот счет.

Что будет с человеком, отставшим от поезда
Фото: PixabayPixabay

Сообщите на вокзале или станции, что вы отстали

Вам необходимо найти сотрудников вокзала, на котором вы находитесь. На небольших станциях это затруднительно, но попробуйте обратиться к полиции. Они сопроводят вас к начальнику станции, а он сообщит о вас начальнику поезда. В таком случае ваши вещи окажутся в сохранности, как можно быстрее.

Совершите опись багажа

Вам нужно точно указать, какие вещи у вас были с собой, а также сообщить, что вы везете ценности, чтобы с вашим багажом обращались аккуратно. Назовите вагон и место, на котором вы ехали, чтобы проводник мог забрать ваши вещи. Опись передают проводнику, чтобы ни одна из сумок не была утеряна. Здесь остается только надеяться на добросовестность сотрудников, иного выхода у вас нет. Ценные вещи могут пропасть, но документы обязательно будут у вас на руках.

Проводник передает вещи на ближайшую станцию в камеру хранения, где они и будут вас ждать.

Садитесь на следующий поезд

Начальник станции обязан посадить вас на следующий поезд, который идет по маршруту предыдущего, до следующей станции. Однако если вы едете на поезде дальнего следования, не стоит думать о том, что следующий придет достаточно быстро. Возможно, вам даже придется переночевать рядом с вокзалом. Следующий поезд доставит вас до станции, на которой находятся ваши вещи. Вы можете их забрать и садиться на следующий поезд до вашего места назначения, вам должны бесплатно предоставить билет.

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