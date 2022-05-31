6 секретов, как заснуть в поезде и по-настоящему выспаться

Мерный стук колес и дребезжание поезда успокаивает одних, но нервирует других. Настолько, что те не могут уснуть, и могут всю ночь ехать без сна. Рассказываем, как не попасть в такую ситуацию.

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Покупайте место посередине вагона

В плацкарте пассажиры просыпаются не от стука колес, а от ходящих по салону пассажиров. Места в начале и конце вагона — самые неудачные: люди постоянно либо заходят в состав с чемоданами, либо идут в туалет.

В середине вагона люди, конечно же, тоже ходят, но меньше. А самое «закрытое» место — верхушка купе из четырех мест посередине вагона.

Возьмите маску для сна и беруши

Маска для сна обязательна, если вы не хотите вставать в 7:00 утра, когда в салоне включают свет. Беруши не спасут от вибрации поезда, но помогут сделать стук колес чуть тише.

Если вы забыли предметы дома, купить маску и беруши можно у проводника или на вокзале.

Не спите до поездки

Если подождать со сном до поездки, выше шанс, что вас «срубит» в вагоне. Даже если поезд рано утром — лучше перетерпеть, но поспать в поездке.

Переоденьтесь в удобное

Когда вы переоденетесь в пижаму или привычную домашнюю одежду, организм на автомате поймет, что ему пора спать.

Попросите одеяло

Одеяло или простыня нужна не для согревания (мы быстрее засыпаем при прохладе), а для приятного «давления» на тело. Доказано, что под специальными утяжеленными одеялами человек засыпает быстрее.

Прогуляйтесь

Если вы едете несколько суток, прогуляйтесь вдоль состава на последней крупной остановке. Свежий воздух и небольшая физическая разминка помогут телу успокоиться и настроиться на сон.