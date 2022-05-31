Как может отомстить персонал отеля

Горничные, официанты и администраторы на ресепшене кажутся невидимыми людьми. Этот персонал делает ваш отдых лучше, это их работа, но им не нравится, когда их принимают за прислугу и хамят. Не стоит забывать, что отель — единая система, и если вы нахамили на ресепшене, то можете ожидать подвоха в другом месте. В материале “Рамблера” — о том, как мстят сотрудники отелей.

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Черный список

В каждом отеле, особенно в тех, которые работают как сеть, существует черный список постояльцев. Если человек оказался слишком требовательным, вел себя по-хамски или не соблюдал правила проживания в отеле, то его могут внести в черный список. Некоторые отели в одном регионе имеют объединенный черный список и сотрудничают, передавая данные клиентов друг другу. При последующей попытке бронирования туристу номер не подтвердят. Если вы находитесь в отеле, который является частью большой сети, то вас могут не принять и в других городах и странах.

Решение об этом принимают не администраторы и уборщицы, но они могут доложить об этом менеджеру, чтобы тот занялся проблемой.

Плохой номер

Если при ожидании заселения вы были грубы с администратором на ресепшене или начали возмущаться тому, что вас не хотят заселить раньше времени, есть риск получить худший номер в отеле. Там может не работать кондиционер, будет вид на помойку, а также он может быть площадью меньше, чем другие номера. Помните, что чем вежливее вы будете обращаться с администратором, тем лучше вам достанется комната.

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