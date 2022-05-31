Россиянам подсказали самый выгодный месяц для летнего отпуска

Если у человек есть возможность выбрать летний месяц для отдыха, он может сделать это с выгодой для себя.

Фото: Inc-News Inc-News

Как пояснил директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин, в первую очередь нужно смотреть, в каком месяце больше дней.

Больше их в августе, а значит, и отдых продлится, пусть и не намного, но дольше. Но у последнего летнего месяц есть и другое преимущество по сравнению с июнем и июлем.

Раз август в целом самый длинный месяц в сезоне, значит, в нем и рабочих дней больше.

Как следует из официального производственного календаря, в июне и июле по 168 рабочих часов, а в августе их сразу 184.