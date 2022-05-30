Названы правила перевозки драгоценностей в путешествиях

Так, авторы статьи рекомендуют класть украшения только в ручную кладь, а дорогие серьги, колье, браслеты и броши и вовсе застраховать перед поездкой. Согласно опросу, проведенному изданием накануне, более 25 процентов респондентов хоть раз теряли украшения во время путешествия.

Помимо этого, туристы жалуются на то, что драгоценности и бижутерия, которые они берут с собой, постоянно проваливаются куда-то в чемодан и их невозможно сразу отыскать. Кроме того, на цепочках, браслетах и колье порой появляются узелки, которые потом сложно распутать. Чтобы этого избежать, путешественникам рекомендуют продевать цепочку через соломинку для питья. Похожий способ советуют использовать и для тонких браслетов, только трубочку для напитков необходимо вначале укоротить.