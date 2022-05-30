3 способа, как помочь себе справиться с аэрофобией

Существует два состояния аэрофобии. Первый — это состояние тревоги, связанное с будущим полетом. Его испытывает большинство пассажиров. Второе состояние подразумевает серьезные проявления вроде панической атаки. "Рамблер" расскажет, как помочь себе справиться с аэрофобией.

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Страх полета провоцирует несколько факторов. Для начала стоит отметить, что само состояние полета неестественно для человека. Трудно понять, как это происходит, плюс возникают разнообразные визуальные и звуковые эффекты, например, вид отрыва от земли и шум турбин.

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Человеку трудно полностью положиться на другого человека (пилота). Не каждому это дается легко, особенно страдают люди, склонные к контролю, и тревожные пассажиры. Существует несколько лайфхаков, как можно оказать себе помощь в моменте.

Переведите внимание на дыхание

Не зря люди, практикующие йогу, кажутся нам спокойными. Медитативные практики очень помогают перевести свое внимание с тревожащей мысли на тело. Поэтому в самолете вам поможет дыхательная гимнастика.

В стрессовых ситуациях делайте глубокий вдох и много коротких выдохов, а затем повторите упражнение десять рад. Это поможет снять напряжение и нервозность.

Поговорите с соседом

Да, никто не любит болтливых соседей, но разговор и правда помогает переключить внимание. Вы можете объяснить соседу, что будете разговаривать с ним ограниченное количество времени, например, во время взлета или посадки.

Многие люди с радостью поддерживают беседу и делятся своими переживаниями насчет будущего полета. Удивительный факт, что если сосед окажется боязливым тоже, ваша реакция снизится.

Повышайте количество знаний

Почитайте больше о том, как устроены полеты. Помните, что многие люди годами работают в авиации и спокойно уходят на пенсию. Многие из них не попадали в чрезвычайные ситуации на протяжении всей карьеры.

Например, большинство людей боится попасть в зону турбулентности, но самолета никогда не падают в это время. Формально турбулентность — это своеобразные ямы на дорогах. Не везет только тем, кто не пристегнулся.

Обратитесь к специалисту

У людей с фобией возникают физические реакции: потеют ладони, учащается сердцебиение, становится трудно дышать и прочее. Тело реагирует на ситуацию как на сигнал опасности. Могут даже возникнуть навязчивые мысли о катастрофе.