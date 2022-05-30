Как попасть в Грузию из России 2022

Грузия открыла границы для туристов из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении и всех остальных стран мира. "Рамблер" расскажет, как попасть в страну летом 2022.
Раньше туристы могли добраться до Грузии самолетом, по морю, на автомобиле и поездом. Однако сообщение по морю между грузинскими и российскими портами приостановлено. Круизные корабли, отправлявшиеся из Сочи, не курсируют. Прямые поезда тоже перестали ходить.
Прямое авиасообщение между было прервано и его до сих пор не восстановили. Поэтому туристы летали в Тбилиси через Армению или Турцию.
Напоминаем, что если в паспорте, по которому вы планируете пересекать границу, есть штамп Абхазии, в Грузию попасть не получится. Чтобы избежать проблем, в Абхазию ездят по российскому паспорту, в Грузию – по заграничному.