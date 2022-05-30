Как попасть в Грузию из России 2022

Грузия открыла границы для туристов из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении и всех остальных стран мира. "Рамблер" расскажет, как попасть в страну летом 2022.

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Раньше туристы могли добраться до Грузии самолетом, по морю, на автомобиле и поездом. Однако сообщение по морю между грузинскими и российскими портами приостановлено. Круизные корабли, отправлявшиеся из Сочи, не курсируют. Прямые поезда тоже перестали ходить.

Прямое авиасообщение между было прервано и его до сих пор не восстановили. Поэтому туристы летали в Тбилиси через Армению или Турцию.

С мая 2022г сняты все ограничения на выезд из РФ в Грузию на машине. Попасть в Грузию из России по земле через «Верхний Ларс» может каждый на любом транспорте (автобус, такси, личное авто), независимо от гражданства.

Виза в Грузию не нужна на 1 календарный год. Гражданам РФ нужен заграничный паспорт, действительный на момент въезда в Грузию, срок действия заграна должен покрывать период поездки.

Тем, кто планирует въехать из России в Грузию в 2022 году на машине с туристическими целями, понадобится водительское удостоверение и документы на машину (техпаспорт, страховка и пр.).