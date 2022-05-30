Под стук колес: что не стоит заказывать в вагоне-ресторане

Путешествие по железной дороге обладает своей романтикой, которая невозможна в условиях перелётов или же простых переездов на авто. Однако долгие часы в пути могут принести не только положительные эмоции, пока вы созерцаете потрясающие виды за окном, настроение могут омрачить и последствия плотного обеда в вагоне-ресторане. К сожалению, мы не всегда аккуратны в выборе блюд, которые могут оказаться не такими уж полезными. Мы собрали собственный топ блюд, с которыми стоит быть осторожнее в пути.

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Суп

Часто супы в ресторане на железной дороге готовят из того же порошка, который вы могли бы купить и заварить самостоятельно. Кстати, то же самое касается пюре. Кроме того, вы можете не знать, как отреагирует ваш организм на ингредиенты, если суп вам незнаком. Последнее, с чем хочется столкнуться в пути — пищевое отравление. Идеально, если вы обойдетесь супом, который возьмете с собой или же закажете что-то из вторых блюд, также можно смело брать овощные салаты, где нет заправки из майонеза.

Десерты

Не все знают, что десерты в поездах заказывают довольно редко, из-за чего чизкейки и другие сладости простаивают. Будьте готовы, что вам могут принести не слишком свежий кусочек торта или же заветренные сливки с фруктами. Конечно, вы можете сами сходить в вагон-ресторан и увидеть десерт своими глазами перед покупкой, так вы будете уверены, что не получите неприятный сюрприз в виде прокисшего крема в выпечке и т. д.

Молочные блюда