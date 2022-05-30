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37 минут назад

Россиянам рассказали, как не попасть в руки аферистов при бронировании жилья на лето

Вести Подмосковья

Многие россияне, отправляясь в отпуск, чтобы не тратить много денег на отель, арендуют квартиры у частников. Как при этом не попасть в ловушки аферистов? Сейчас мошенники действуют нагло – туристов в обшарпанной квартире встречает риелтор и, рассказав историю про то, что ту квартиру уже сняли, предлагает снизить цену. На подобное предложение многие соглашаются. Тогда риелтор, показав доверенность, подписывает договор, согласно которому берутся плата за проживание и агентская комиссия.

Как не попасть в руки аферистов при бронировании жилья на лето
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Затем туристам отдают ключи от квартиры, а риелтор обещает приехать за ключами в день окончания аренды. Но через какое-то время приходят незнакомые люди, которые показывают такой же договор и говорят, что эту же самую квартиру уже арендовали они, а деньги отдали, к примеру, рано утром. При этом «риелтор» на телефонные звонки не отвечает, а при обращении в полицию выясняется, что агентства, от имени которого действовал мошенник, не существует. Об этом рассказало издание Life.ru.

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«Я хозяин, но сдаю через агентство»

Турист находит объявление на одном из интернет-сервисов по аренде недвижимости и на запрос по бронированию получает ответ, что квартира или дом принадлежит частному лицу, но сдается через агентство недвижимости, поскольку это дает гарантии безопасности для владельца и арендатора. Но, чтобы «не огорчать» потенциального арендатора, сам хозяин недвижимости готов сделать скидку на сумму комиссии, которая причитается агентству. Так как, на первый взгляд, все логично, туристы соглашаются, а далее хозяин недвижимости в телефонном разговоре предлагает заранее оплатить комиссию агентству, а «остальное» — уже на месте по приезде.

Турист получает через мессенджер копию договора с реальным адресом и реквизитами агентства и оплачивает комиссию. Люди приезжают на отдых, и по адресу, где они планировали жить, их никто не ждет. При этом телефон, с которого делались отправления, выключен, а риэлтерское агентство отрицает, что ему принадлежит счет, по которому переводилась комиссия. При обращении в полицию выясняется, что деньги поступили на счет подставной компании, а хозяева квартиры никакого объявления о сдаче квартиры не размещали.

Как не стать жертвой аферистов?

Чтобы не стать жертвой мошенников, не нужно искать объявления о сдаче в аренду на малоизвестных сайтах объявлений. Также следует анализировать объявления. Стоит помнить, что хорошие предложения разбирают быстро. Если объявление висит больше 2 недель – это повод насторожиться. Не всегда качественные фото с красивым интерьером свидетельствуют о правдивости объявления. Зачастую настоящими оказываются объявления, где все не выглядит идеальным. Многие частные арендодатели просто не заморачиваются с фотографиями. Кроме того, не стоит ничего оплачивать заранее, до того, как лично не побываете в арендуемом помещении.

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