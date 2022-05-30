Классификация гостиниц: что значат звезды на отелях

«Отдых в пятизвездочном отеле» — фраза, которая звучит роскошно по умолчанию, и любой человек давно воспринимает это как знак отменного качества. При этом, что характерно, далеко не каждый себе в полной степени представляет, как именно отель или гостиница соответствуют количеству звезд. Да и вообще, так ли важна «звездность» отеля? Разбираемся в актуальном летнем вопросе в нашем новом материале.

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«Звезды» в России и за рубежом

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В 2020 году звездная классификация в России стала обязательной. Есть конкретные требования, которым необходимо соответствовать, чтобы получить статус. Причем «звездность» российским отелям нужно официально подтверждать каждые три года перед специальной комиссией. Это гарантирует высокий уровень сервиса и, кроме того, выгодно отличает отечественную систему классификации от зарубежной: иностранные гостиницы получают звезды раз и навсегда, понижение в классе — крайне редкое явление, поэтому часто бывает так, что ожидания вдребезги разбиваются о действительность.

Есть и обратная сторона. Одно из важных условий для высшего класса — площадь номеров. В странах, где туристические потоки не круглогодичные — таких как Египет, Турция, Венгрия, Болгария и другие — часто бывает так, что это единственное, что не подходит под требования. То есть отель предлагает полный набор услуг для статуса четырех или даже пяти звезд, однако из-за квадратуры комнат статус снижается.

В арабских странах свои нюансы: из-за полного запрета на алкогольную продукцию в номерах отсутствуют мини-бары. Мини-бары — обязательное условия для пяти звезд. В итоге вы заселяетесь в четырехзвездочный отель, а отдыхаете в полноценном DeLuxe — правда, без мини-бара.

Еще существует тенденция: турецкие трехзвездочные отели чаще всего во многих отношениях гораздо лучше, чем более старшие по классификации аналоги в других странах. А вообще, количество звезд на вывеске — не ключевой показатель. Всегда в первую очередь следует обращать внимание на отзывы.

Что соответствует звездным категориям?

Итак, более предметно — к требованиям, соответствующим количеству звезд. Во-первых, система классификации в России допускает статус «Без звезд». Важно, что это именно статус, а не просто отсутствие классификации. Это самая простая категория, и обычно ее дают хостелам, гостевым домам и мини-гостиницам.

Средства размещения «без звезд» не предлагают дополнительных услуг. Максимум, что предлагают постояльцам — общий утюг и гладильную доску, общую комнату хранения багажа. Туалеты и душевые обычно тоже общие.

Одна звезда (D-категория)

Дешевые гостиницы с минимальным количеством услуг и очень простой мебелью. Стойка регистрации не круглосуточная, возможен завтрак с закусками и холодными блюдами. Согласно требованиям Ростуризма, санузел может быть не в каждом номере, но их должно быть не меньше, чем один на каждые десять номеров.

Две звезды (С-категория)

От предыдущей категории отличается лишь тем, что в номерах ежедневно убирают, а если номерной фонд включает больше 50 комнат — должна быть своя прачечная. Стойка регистрации круглосуточная или минимум с 7:00 до 00:00. Номера делятся на категории в зависимости от удобств внутри — базовый, комфорт, люкс и другое.

Три звезды (B-категория)

Самый распространенный и популярный тип отелей. В номерах хорошая мебель, уютно, есть система кондиционирования, фен, холодильник/мини-бар и телевизор. Сам отель включает в себя ресторан с завтраками из среднего ассортимента блюд, тренажерный зал, бизнес-центр с конференц-залом, бассейн. Обязательно доступ в интернет и лифт на всех этажах выше второго.

Четыре звезды (A-категория)

А это уже солидный, высокий класс. В него входит все из трехзвездочной категории плюс спа, массажи, несколько ресторанов с разной кухней. Мебель высококачественная, обязательно набор полотенец и средства личной гигиены в номерах. Есть прокат автомобилей (необязательно), завтрак с широким ассортиментом в формате «шведский стол».

Пять звезд (De Luxe категория)

Высочайший класс отелей. С огромным выбором основных и дополнительных услуг. Причем среди них должны быть эксклюзивные (типа вертолетной площадки, швейцаров, поля для гольфа и многое другое). Пятизвездочный отель — это отель, где есть все, чтобы можно было вообще не выходить за территорию. Мебель эксклюзивная, несколько конференц-залов с возможностью организовать кофе-брейк или полноценное питание, машины для льда на этажах или в номерах, просторные номера, ночной клуб, крытый или открытый бассейн, фитнес-центр, оздоровительный и спа-центр, детские зоны.

Оценить отель по звздам можно в любой стране?