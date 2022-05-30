Как сохранить «послевкусие» отпуска перед выходом на работу

После окончания отпуска не следует сразу нагружать себя множеством задач, необходимо сохранить ощущение отдыха и начать планировать следующий отпуск. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова.
«Когда вы хорошо отдыхаете и восстанавливаетесь, то к концу отпуска должно возникнуть ощущение «я соскучился по работе» — хочется вернуться, появляются новые идеи и так далее. Это является сигналом к тому, что человек наконец-то отдохнул. Именно такое состояние способствует комфортному возвращению в «рабочее русло». <…> Выйдя из отпуска, не стоит сразу загружать себя задачами, если это возможно. Лучше по максимуму сохранить послевкусие отдыха и планировать уже следующий отпуск - куда и когда хотите поехать», — сказала Разумова.
По словам эксперта, по динамике отношения к работе за время отпуска можно отслеживать, насколько она любима.
«Если к концу отпуска по-прежнему нет желания думать о работе, не хочется туда возвращаться, значит есть повод задуматься, насколько она важна, почему невыносима, и, возможно, в перспективе сменить деятельность», — пояснила специалист.