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3 часа назад

Как пассажиру с инвалидностью купить билет на поезд онлайн: условия

РИА "ФедералПресс"

Инвалиды-колясочники могут через интернет оформить билеты на поезда со специальными местами. Об этом «ФедералПресс» сообщили в ПФР по Москве и Московской области.

Как пассажиру с инвалидностью купить билет на поезд онлайн
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Такая опция при оформлении билетов через интернет работает благодаря интеграции информационной системы «Российских железных дорог» и Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого выступает Пенсионный фонд», – сказано в сообщении.

В столичном ПФР подчеркнули, что благодаря реестру инвалидам не требуется подтверждать свой статус.

Отмечается, что данные из Федерального реестра инвалидов используются не только для покупки билетов, но и государственными организациями. Например, центры занятости берут информацию о гражданине для того, чтобы помочь в поиске работы.

Лайфхаки,Пенсионный фонд РФ,РЖД,
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