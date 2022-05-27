Как пассажиру с инвалидностью купить билет на поезд онлайн

Инвалиды-колясочники могут через интернет оформить билеты на поезда со специальными местами. Об этом «ФедералПресс» сообщили в ПФР по Москве и Московской области.

«Такая опция при оформлении билетов через интернет работает благодаря интеграции информационной системы «Российских железных дорог» и Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого выступает Пенсионный фонд», – сказано в сообщении.

В столичном ПФР подчеркнули, что благодаря реестру инвалидам не требуется подтверждать свой статус.